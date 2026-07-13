Un posto al sole, le anticipazioni del 14 luglio 2026: Stella tocca il fondo dopo la perdita

Ufficio stampa Rai Stella ed Eduardo in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 14 luglio 2026.

Nella puntata precedente del 13 luglio 2026

Lunedì 13 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La Procura apre un’indagine sul furto a Palazzo Palladini e, dopo una serie di colloqui che coinvolgono Raffaele, Eduardo e Stella, Grillo perde le staffe con il PM: uno scatto di nervi che rischia non solo di far ricadere i sospetti su Eduardo, ma anche di mettere lo stesso Grillo in guai seri. Intanto Alberto convince Anna che parlare con Gianluca sia la scelta migliore, ma lei preferisce restare ancora qualche giorno lontano da Napoli prima di affrontare la situazione. Dopo l’incontro con il sessuologo, tra Bice e Massaro le cose sembrano peggiorare ulteriormente e, come spesso accade, a farne le spese potrebbero essere Guido e Mariella.

Anticipazione della puntata del 14 luglio 2026

Determinato a raccontare la verità a Gianluca, Alberto torna a Napoli insieme ad Anna, ma i suoi piani non andranno come previsto. Consapevole di aver perso Eduardo, Stella toccherà il fondo. Sotto il veto imposto da Damiano, Rosa non sa più come arginare Manuel, deciso a vedere lo zio. Intanto Massaro scoprirà a sue spese che seguire alla lettera i consigli del sessuologo non è una buona idea, mentre per Bice è arrivato il momento di mettere in discussione se stessa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026.