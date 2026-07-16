Odissea: attori e curiosità sul nuovo film di Nolan con Matt Damon

Il nuovo atteso film di Cristopher Nolan sull'Odissea arriva in sala il 16 luglio 2026. Un kolossal di 172 min (più di 3 ore), girato interamente con la nuovissima tecnologia di ripresa IMAX 70 mm, un cast stellare, riprese in sette Paesi, tra cui l'Italia (Favignana, Ostia e le Isole Eolie). La critica si divide tra chi loda l'incredibile potenza visiva e le interpretazioni dei protagonisti, e chi invece ritiene che il cuore del poema originale sia stato parzialmente svuotato a favore di un'anima commerciale hollywoodiana. Scopriamo gli attori, i loro ruoli e alcune curiosità sul film