Odissea: attori e curiosità sul nuovo film di Nolan con Matt Damon

Pubblicato: 16 Luglio 2026 14:32

Il nuovo atteso film di Cristopher Nolan sull'Odissea arriva in sala il 16 luglio 2026. Un kolossal di 172 min (più di 3 ore), girato interamente con la nuovissima tecnologia di ripresa IMAX 70 mm, un cast stellare, riprese in sette Paesi, tra cui l'Italia (Favignana, Ostia e le Isole Eolie). La critica si divide tra chi loda l'incredibile potenza visiva e le interpretazioni dei protagonisti, e chi invece ritiene che il cuore del poema originale sia stato parzialmente svuotato a favore di un'anima commerciale hollywoodiana. Scopriamo gli attori, i loro ruoli e alcune curiosità sul film
Cinema
Foto di Sara Gambero

Sara Gambero

Giornalista esperta di Spettacolo e Lifestyle

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.