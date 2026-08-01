Samantha Morton, chi è la Circe che ha rubato la scena a Matt Damon nell’Odissea

Nei panni di Circe ha conquistato gli spettatori dell'Odissea: chi è Samantha Morton

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Samantha Morton

Le sono bastati 10 minuti per rubare la scena al protagonista Matt Damon: Samantha Morton, che veste i panni di Circe nella nuova Odissea di Christopher Nolan, ha catturato l’attenzione di critica e fan nonostante un tempo molto limitato sullo schermo. Eppure, per chi segue l’attrice britannica da anni, la sua performance non è una sorpresa.

Chi è Samantha Morton, la Circe di Nolan

Se Omero nell’Odissea dipingeva Circe come una bellissima maga che trasformava gli uomini in maiali, Christopher Nolan nella sua pellicola ha reinterpretato il personaggio rendendolo più umano ma allo stesso tempo oscuro. Privata della sua sensualità sfacciata, l’eroina omerica viene dipinta come una donna in grado di rivelare la vera natura degli uomini, che tramuta in animali rendendone la bestialità visibile agli occhi.

La scena delle metamorfosi dei compagni di Ulisse è una tra le più apprezzate della pellicola, anche grazie alla performance di Samantha Morton, l’attrice che veste i panni di Circe. Con soli 10 minuti sullo schermo, l’interprete britannica ha monopolizzato l’opinione pubblica e catturato gli spettatori, replicando l’effetto ottenuto durente le riprese. In un’intervista al Los Angeles Times, infatti, Christopher Nolan ha raccontato che dopo un ciak di Samantha sul set accadde qualcosa di decisamente inatteso: “Dopo uno dei suoi ciak, la troupe le ha tributato un grande applauso spontaneo”.

Il regista ha ribadito di aver assistito ad un entusiasmo così contagioso solo in un’altra occasione: “Parlando con mia moglie Emma lei ricordò che l’ultima volta che era successa una cosa del genere era stato con Heath Ledger durante Il cavaliere oscuro“. L’attore australiano ricevette un Oscar postumo per la sua interpretazione di Joker, e in molti scommettono che possa accadere lo stesso anche a Samantha Morton. Nonostante il suo nome possa non dire molto al grande pubblico, l’interprete britannica, nata nel 1977 a Nottingham, non è certo un’esordiente: nel suo curriculum vanta collaborazioni con Woody Allen e Steven Spielberg, e ben due nomination agli Academy Awards per i ruoli in America e Accordi e Disaccordi.

Samantha Morton, dall’infanzia difficile agli Oscar

In più occasioni Samantha ha raccontato di aver avuto un’infanzia molto difficile. I suoi genitori si separarono quando aveva solo 3 anni, e insieme a suo fratello fu affidata a diverse famiglie dal sistema dei servizi sociali britannici. In molti casi, subì maltrattamenti e violenze fisiche, soffrendo di solitudine e difficoltà nella sfera sociale.

La situazione cominciò a migliorare negli anni dell’adolescenza: a 13 anni, iniziò a recitare frequentando il Central Junior Television Workshop, una scuola teatrale di Nottingham molto popolare. Negli anni ’90 iniziò ad apparire in alcune serie tv inglesi come Boon, Peak Practicee soprattutto Band of Gold, in cui vestiva i panni di una donna cresciuta in un contesto difficile.

Poco dopo arrivarono i progetti sul grande schermo: in primis, Under the Skin nel 1997 e poi Accordi e Disaccordi, che le valse la prima nomination all’Oscar. Al cinema Morton si è distinta soprattutto per la grande intensità emotiva, che l’ha vista brillare nei ruoli di donne sofferenti, isolate ma allo stesso tempo molto resilienti.

La vita privata di Samantha Morton

Nonostante non sia mai riuscita a risolvere il rapporto conflittuale con la sua madre biologica, Samantha Morton ha ritrovato la serenità grazie alle sue tre figlie: l’attrice è mamma di Esme, nata nel 2000 dalla relazione con Charlie Creed-Miles, e di Edie e Thelma, nate nel 2008 e 2012 dalla relazione con il regista Harry Holm, da cui si è separata nel 2013.