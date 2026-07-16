Odissea, la vera storia di Ulisse raccontata da Omero

L'Odissea ci accompagna da 3000 anni: un poema che influenzato la letteratura, l'arte e il cinema per secoli e che ora torna al cinema con il film di Christopher Nolan

IPA Matt Damon e Zendaya interpretano Ulisse e Atena in "Odissea" di Christopher Nolan

Il 16 luglio arriva nelle sale italiane Odissea, l’atteso film di Christopher Nolan basato sul poema epico di Omero. La pellicola, con Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya e Charlize Theron tra gli interpreti, ha scatenato numerose polemiche già prima dell’uscita, soprattutto a causa del casting oltre che per alcune ne libertà prese dal regista rispetto al racconto originale.

In molti si sono chiesti quanto il film si discosti dal testo omerico e cosa racconti davvero l’Odissea, uno dei poemi fondativi della letteratura occidentale.

Il mito di Ulisse e l’Odissea

L’Odissea racconta il lungo viaggio di Ulisse, re di Itaca, per tornare a casa dopo la fine della guerra di Troia. Dieci anni di peripezie attraverso i mari, mentre sull’isola sua moglie Penelope lo aspetta, tentando di tenere a bada i proci che vorrebbero sposarla.

L’inizio del viaggio e Polifemo

Dopo aver escogitato l’inganno del cavallo di Troia ed aver abbandonato la città in fiamme, Ulisse (Matt Damon nel nuovo film) e i suoi uomini si imbarcano alla volt di Itaca. Ma le cose non vanno come sperava. Nella terra dei Ciconi vengono sconfitti dopo un primo saccheggio. Approdano tra i Lotofagi ma alcuni compagni rischiano di dimenticare la patria dopo aver mangiato il fiore del loto. L’incontro con Polifemo segna la svolta: Ulisse riesce a sfuggire al ciclope grazie alla sua astuzia, ma scatena l’ira di Poseidone, che diventerà il suo acerrimo nemico.

L’aiuto di Eolo e l’incontro con Circe

Il viaggio prosegue tra nuove difficoltà. Alle Eolie, Ulisse incontra Eolo, re dei venti, che lo ospita per un mese e gli dona un otre che imprigiona le correnti contrarie. I compagni lo aprono per errore proprio quando Itaca è vicina, provocando una nuova tempesta che li porta fuori rotta. Dopo l’attacco dei giganti Lestrigoni, che distruggono quasi tutta la flotta, Ulisse raggiunge Circe, seduttrice che trasforma i suoi uomini in porci. Ulisse riesce a resisterle grazie a un’erba magica che gli ha donato Hermes. Lei allora, sconfitta, gli spiega come raggiungere l’Ade per consultare Tiresia e conoscere il proprio destino.

Gli anni con Calipso

Tornato in mare, Ulisse supera il canto delle Sirene facendosi legare all’albero della nave e affronta il passaggio tra Scilla e Cariddi. Sull’isola di Trinacria i suoi compagni violano il divieto di mangiare i buoi sacri del dio Elio: Zeus li punisce con una tempesta che distrugge la nave e lascia Ulisse solo. Dopo anni trascorsi sull’isola di Calipso, viene finalmente liberato per volere di Atena (nel film di Nolan interpretata da Zendaya) e raggiunge i Feaci, che lo riportano a Itaca.

Il ritorno a Itaca

Tornato in patria sotto le sembianze di un mendicante grazie all’aiuto di Atena, Ulisse si allea con il figlio Telemaco (Tom Holland nella pellicola di Nolan) per vendicarsi dei Proci. Penelope indice una prova di tiro con l’arco e solo lui riesce a superarla, rivelando così la propria identità. Dopo aver eliminato i pretendenti e riconquistato il suo regno, affronta l’ultima prova: convincere Penelope (interpreta da Anne Hathaway nel nuovo film) di essere davvero suo marito, prima del loro definitivo ricongiungimento.

Il film di Christopher Nolan

I temi dell’Odissea sono quelli del viaggio di ritorno verso casa, la fedeltà coniugale, l’astuzia e il rapporto tra l’uomo e il divino. Il poema ha influenzato la letteratura, l’arte e il cinema per secoli, e resta uno dei testi fondativi su cui si è costruita l’identità culturale occidentale. Il film di Christopher Nolan si inserisce all’interno di questa tradizione, offrendo una lettura contemporanea di una storia che ci accompagna da 3000 anni.