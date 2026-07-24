Le foto delle nuove (possibili) banconote, dalla cultura alla natura l’Euro si rifà il look

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Le nuove banconote dell'Euro

Aprire il portafoglio e trovare il volto di Maria Callas al posto delle architetture alle quali siamo abituati. Oppure pagare al bar con una banconota decorata da un martin pescatore e da un paesaggio fluviale. Non è ancora realtà, ma potrebbe diventarlo: l’Euro si prepara infatti al suo primo grande cambio d’immagine e la Banca centrale europea ha presentato i progetti rimasti in gara.

Sono dieci le proposte finaliste tra cui individuare il futuro stile dei tagli da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro. Una trasformazione importante, pensata non solo per rendere le banconote più moderne, ma anche per raccontare in modo nuovo l’identità del continente.

Le nuove banconote dell’Euro: i finalisti

La prima possibilità sembra quasi una piccola galleria d’arte da portare in borsa. Il tema dedicato alla cultura europea riunisce personaggi provenienti da mondi diversi, scelti per rappresentare la creatività, la ricerca e le idee che hanno attraversato i secoli.

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Tra i nomi selezionati ci sono il compositore Ludwig van Beethoven e la scienziata Marie Curie, insieme allo scrittore Miguel de Cervantes e alla pacifista Bertha von Suttner. All’Italia potrebbe spettare uno dei posti più prestigiosi: Leonardo da Vinci è infatti associato alla futura banconota da 100 euro. Sul taglio da 5 potrebbe invece apparire Maria Callas, regina della lirica e icona di eleganza ancora oggi.

A cambiare non sarebbero soltanto i soggetti. I bozzetti giocano con linee, tonalità e ritratti molto diversi tra loro: alcuni hanno un’impronta classica, altri sembrano quasi locandine contemporanee e futurista. Il risultato? Banconote più riconoscibili, ma anche decisamente più scenografiche.

Non solo cultura: fiumi e uccelli raccontano l’altra Europa

L’alternativa guarda al paesaggio naturale, senza confini politici e senza volti celebri ma puntando l’attenzione alle bellezze che ci circondano. In questo caso, ogni banconota è costruita attorno a un uccello e al suo habitat, mentre sul lato opposto trovano spazio le istituzioni europee.

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Cicogne, avocette, gruccioni e sule diventano così i volti di un’Europa più verde, legata all’acqua e alla tutela degli ecosistemi. Un’idea delicata, quasi poetica, che trasforma il denaro in un piccolo promemoria ambientale.

La sfida tra le due proposte è quindi chiara: meglio celebrare le personalità che hanno fatto la storia oppure raccontare la natura che unisce territori molto diversi? La risposta non arriverà soltanto dagli esperti ma anche da tutti noi.

La scelta è dei cittadini

I cittadini potranno esprimere la propria preferenza attraverso il sondaggio promosso dalla BCE fino al 21 settembre 2026. La consultazione sarà affiancata da una rilevazione condotta su un campione di persone residenti nell’area euro.

La scelta definitiva dovrebbe essere annunciata entro la fine dell’anno, ma prima di vedere le nuove banconote in circolazione servirà tempo. Il progetto vincitore dovrà essere perfezionato, testato e adattato ai nuovi sistemi di sicurezza.

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Le banconote attualmente in uso continueranno comunque a essere valide. Le future versioni saranno più resistenti, accessibili alle persone con difficoltà visive e realizzate con una maggiore attenzione all’ambiente. Il nuovo look dell’euro, insomma, non sarà solo una questione di stile. Ma tra Leonardo da Vinci e una cicogna bianca, quale sceglieremmo di trovare nel portafoglio?