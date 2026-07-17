Mara Venier rinuncia al biondo e cambia look

IPA Mara Venier

Tante attrici, conduttrici e artiste hanno avuto il loro marchio identitario, e per Mara Venier è sempre stato il biondo. Ma nelle foto insieme al cast del nuovo film di Ferzan Özpetek, Nella gioia e nel dolore, dove Mara torna a recitare, ha sfoggiato una chioma decisamente diversa, rinunciando al biondo pieno e vivace a cui ci ha abituato. E questa chioma le dona parecchio.

Mara Venier, il nuovo colore sul set del film di Ferzan Özpetek

Negli scatti condivisi sul profilo del regista la base dei capelli di Mara Venier è scura, con sfumature che oscillano tra il castano e il grigio, mentre alcune ciocche chiarissime, quasi platino, incorniciano il viso e si aprono sulle lunghezze mosse. Un sale e pepe illuminato, insomma, dove il biondo non scompare del tutto ma da protagonista assoluto diventa un riflesso.

Il resto del look è rilassato; occhiali dalla montatura importante, una giacca dalla stampa zebrata, collane nere a più fili su un fondo scuro. In un altro scatto la ritroviamo sorridente, con una camicia bianca aperta su una maglia dai toni tenui e una manciata di bracciali al polso.

E il beauty look per le foto insieme al cast del film Nella gioia e nel dolore di Ferzan Özpetek, le cui riprese sono iniziate a giugno 2026, ammorbidisce i lineamenti, e concede maggiore profondità allo sguardo. Di certo la zia Mara, così chiamata affettuosamente dai suoi fan, ha una luce diversa da quella che siamo abituati a vedere la domenica pomeriggio, ma non meno meravigliosa, tanto che molti utenti hanno approvato il cambio look. Nella sua lunghissima carriera Mara ha attraversato mille sfumature, dal platino ai riflessi più caldi, senza però tradire la sua fedeltà verso il biondo.

Il ritorno sul set: Mara Venier nel cast de Nella gioia e nel dolore

Le immagini arrivano dal set di Nella gioia e nel dolore, il nuovo film di Ferzan Özpetek, dove la conduttrice figura tra i protagonisti di un cast decisamente ricco: accanto a lei ci sono Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Ángel Silvestre, Geppi Cucciari e Amanda Lear. Al centro della storia, una diva del cinema, un gruppo di amici e il peso di ciò che si sceglie di ricordare. L’arrivo in sala è previsto per il periodo natalizio.

Per Mara è un ritorno atteso, il secondo capitolo di un sodalizio nato con Diamanti e proseguito con reciproca convinzione. Il regista, a quanto pare, le ha cucito addosso un altro ruolo su misura. E lei, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di cosa la spinga a dire sempre di sì quando è lui a chiamare.

“Dopo Diamanti mi sono arrivate altre proposte. Però… Il fatto è che Ferzan è un maestro“, ha raccontato la conduttrice. “Ti comunica tutta la sensibilità e tutta l’anima e il cuore che ci mette quando fa un film. Lui proprio ti coinvolge. Riesci a essere bravo perché hai un maestro alla maniera di De Sica, e allora mi piace l’idea di lavorare con lui”.