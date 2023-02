Luisa Ranieri, la collana di Lolita Lobosco con bocca rossa che puoi avere anche tu

Fonte: IPA-ANSA Luisa, Lorella, Carla: il fascino della “anta” che ha stregato Sanremo

Il vicequestore Lolita Lobosco, alias Luisa Ranieri, la indossa dalla prima volta che l’abbiamo vista. Si tratta della collana a forma di labbra rosse che per lei è una sorta di amuleto e per noi un vero trend di cui non possiamo più fare a meno. E adesso possiamo acquistarla anche online a meno di 100 euro.

La collana di Lolita Lobosco Puoi acquistare online la collana di tendenza

La collana con bocca di Lolita Lobosco: dove acquistarla

La collana con ciondolo a forma di labbra rosse, segno distintivo di Lolita Lobosco, ha fatto letteralmente impazzire le fan di Luisa Ranieri e della fiction arrivata alla seconda stagione al punto che molti orafi e gioiellieri si sono ispirati al prezioso del vicequestore e lo hanno riprodotto.

Fonte: Ansa

Esistono dunque diverse versioni e diversi prezzi della collana più sexy del momento. Si passa da quella con catena d’oro e bocca in corallo naturale a quella realizzata in argento bagnato in oro e ceramica rossa. A seconda del materiale utilizzato, si possono spendere fino a 950 euro per avere la collana di Lolita Lobosco. Ma potete acquistare la stessa collana resa famosa da Luisa Ranieri anche online per “soli” 79 euro e ottenere lo stesso effetto di una creazione più preziosa.

Il simbolo delle labbra rosse

Un’occasione imperdibile se si pensa che è ormai un must have, simbolo di forza e grinta al femminile ma anche di sensualità. Esattamente com’è il personaggio interpretato dalla moglie di Luca Zingaretti che è tra i produttori della serie Le indagini d Lolita Lobosco, e creato dalla scrittrice Gabriella Genisi che più volte ha indossato lo stesso ciondolo come dimostrano le numerose foto condivise sul suo profilo Instagram.

A Lolita Lobosco quella collana è la cifra della sua personalità perché le labbra rosse non sono solo il simbolo del bacio e della seduzione ma sono espressione dell’emancipazione femminile. Forse è proprio in questo che sta il segreto del successo di questa collana copiatissima che tutte vogliono.

Luisa Ranieri lascia senza fiato

Senza contare che Lolita Lobosco è incarnata da Luisa Ranieri, tra le attrici italiane più amate e osannate tanto da essere considerata la vera erede di Sofia Loren. Il prossimo dicembre compie 50 anni e la sua bellezza mozza il fiato. Quando è scesa dalla scalinata dell’Ariston nella serata finale di Sanremo 2023 indossando un abito di Versace dallo spacco vertiginoso, ha letteralmente infiammato il Festival facendo sparire tutte le altre vip presenti, Chiara Ferragni compresa.

Volete un tocco del suo fascino? Ispiratevi a lei, indossando la collana con labbra rosse che può essere vostra a meno di 100 euro.

