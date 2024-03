Ascolti tv del 4 marzo, Luisa Ranieri lascia senza fiato con Lolita Lobosco 3

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Luisa Ranieri

Grande debutto lunedì 4 marzo su Rai 1 in prima serata per la terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco con protagonista la splendida Luisa Ranieri. E ancora una volta Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello, in onda su Canale 5, trema di fronte a un gigante.

Se l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa ha mandato in tilt gli ascolti, lunedì 4 marzo è toccato a Luisa Ranieri incollare tutti al piccolo schermo con la sua Lolita Lobosco. Nella terza stagione, Lolita continua le sue investigazioni e la ricerca della giustizia, a capo di una squadra di soli uomini. Bellezza e intelligenza emotiva le permetteranno ancora una volta, di affermarsi e di vincere pregiudizi ancora esistenti nei confronti delle donne al comando. Ma ci sono anche nuovi incontri inaspettati, come quello con un uomo che prova a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni.

Intanto su Canale 5 al Grande Fratello la tensione è alle stelle per le nomination. E Perla, Sergio e Alessio sono stati sorpresi a parlare in codice, questo ha acceso dei dubbi sia dentro sia fuori la Casa.

Il resto del palinsesto tv ha visto su Rai 3 una nuova inchiesta di PresaDiretta sullo stipendio delle donne, indagato attraverso il racconto delle operaie, delle libere professioniste, delle studentesse e anche delle sportive che devono fare i conti con stipendi più bassi e la carenza di strutture a disposizione delle lavoratrici. Su Rai 2 è tornato il Boss in incognito con Max Giusti. Su Italia 1 il film Fast & Furious 8 e su Rete 4 Nicola Porro conduce Quarta Repubblica.

Prima serata, ascolti tv del 4 marzo: boom per Lolita Lobosco

Su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco 3 incolla al piccolo schermo 5.191.000 spettatori pari al 27.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello intrattiene 2.432.000 spettatori con uno share del 18%. Su Rai2 il ritorno di Boss in Incognito piace a 1.177.000 spettatori pari al 6.9%. Su Italia1 Fast & Furious 8 intrattiene 1.180.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 PresaDiretta segna 689.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica ottiene un a.m. di 662.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Torre di Babele interessa a 1.271.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 479.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Little Big Italy raccoglie 382.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, dati del 4 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.884.000 spettatori (22.2%) e Affari Tuoi conquista 6.002.000 spettatori (26.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.388.000 spettatori pari al 15%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa a 630.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.519.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.484.000 spettatori (6.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.733.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Prima di Domani è visto da 693.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1.734.000 spettatori (7.6%). Su Tv8 100% Italia piace a 476.000 spettatori pari al 2.1%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 768.000 spettatori (3.4%).

Il preserale, dati del 4 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.562.000 spettatori pari al 24.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.914.000 spettatori pari al 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 2.363.000 spettatori (17.3%), mentre Avanti un Altro! intrattiene 3.788.000 spettatori (21.7%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 345.000 spettatori (2.9%) e TGSport Sera raccoglie 419.000 spettatori (3.2%), mentre Castle piace a 528.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 727.000 spettatori (3.5%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 449.000 spettatori con il 2.9% e C.S.I. – Scena del Crimine appassiona 747.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.608.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob raccoglie 1.161.000 spettatori (5.5%) e Caro Marziano piace a 1.348.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 545.000 spettatori (2.6%). Su La7 Padre Brown raduna 220.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 427.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica è scelto da 595.000 spettatori con il 3%.