Ascolti tv del 3 marzo: Chiara Ferragni manda in tilt il Nove

Fonte: IPA Fabio Fazio e Chiara Ferragni a "Che tempo che fa"

La domenica televisiva è ormai appuntamento fisso degli appassionati dei programmi di punta dei canali più amati. Su Rai 1 va in onda Makari, diretta da Michele Soavi e liberamente tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri, con Claudio Gioè. Rai 3 trasmette Indovina chi viene a cena, mentre su Rete 4 va in onda Zona bianca. Lo show dei record fa divertire con sfide sorprendenti. Su Italia 1 punta sul film di animazione The legend of Tarzan. L’appuntamento sul Nove è però il più atteso: ospite a Che tempo che fa, sotto la conduzione di Fabio Fazio, Chiara Ferragni. L’influencer da due mesi è nell’occhio del ciclone: prima con il caso Pandoro e ora con la crisi con il marito Fedez.

Prima serata, ascolti tv del 3 marzo: picco di Fazio con Ferragni

Domenica 3 marzo 2024 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Màkari 3, che conquista 4.111.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.34 – Lo Show dei Record diverte un a.m. di 1.973.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai 2 i Mondiali Indoor di Atletica hanno raccolto 920.000 spettatori (4.6%). Su Italia 1 il film di animazione The Legend of Tarzan conquista 868.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rai 3 la nuova stagione di Indovina Chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 984.000 spettatori con il 5.1% (anteprima di 36 minuti a 861.000 e il 4%). Su Rete 4 Zona Bianca interessa 536.000 spettatori con il 3.7% di share. Su La7 Il Socio ha interessato 356.000 spettatori con il 2.2%. Su Tv8 A Testa Alta ha registrato 253.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (.000 – %), Che Tempo Che Fa segna 2.979.000 spettatori con il 14% nella prima parte dalle 20.34 alle 22.10 e 1.316.000 spettatori con il 9.8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.14 alle 0.34. L’ospitata di Chiara Ferragni ha mandato in tilt il sito del Nove, che ha registrato un improvviso aumento di visite per vedere la diretta del canale.

Access Prime Time: gli ascolti del 3 marzo 2024

Su Rai 1 Affari Tuoi cattura l’attenzione di 5.431.000 spettatori pari al 25.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint fa ridere 2.938.000 spettatori (13.7%). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine piace a 1.261.000 spettatori (5.9%). Su Rai 3 Chesarà… arriva a 775.000 spettatori (3.8%). Su Rete 4 Stasera Italia trasmette per 665.000 spettatori (3.2%) nella prima parte e 656.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 644.000 spettatori pari al 3%. Su Tv8 4 Ristoranti fa sognare 657.000 spettatori (share del 3.1%).

Preserale, ascolti tv 3 marzo

Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 3.354.000 spettatori con il 21.4% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 4.560.000 spettatori con il 25.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 2.238.000 spettatori (15.1%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 3.027.000 spettatori (17.4%). Su Rai 2, dopo TG Sport Sera (514.000 – 3.8%), Novantesimo Minuto ha registrato 817.000 spettatori (5.5%) nella prima parte e 703.000 spettatori (4%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’. L’Atletica Leggera ha raccolto 748.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 443.000 spettatori (2.7%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 698.000 spettatori (3.7%). Su Rai 3 l’informazione dei TGR segna 2.639.000 spettatori con il 14.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha appassionato 515.000 spettatori con il 2.6%. Su La7 Caccia al Ladro registra 221.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 l’episodio delle 18.47 di 4 Hotel raduna 416.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Little Big Italy sigla 323.000 spettatori (2.2%) mentre Che Tempo Che Farà raccoglie 371.000 spettatori (2%).