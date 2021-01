Francesca Chillemi torna in Che Dio ci aiuti: la sua è una suora “rock and roll”

editato in: da

Bella, bellissima, e pronta a tornare in tv dopo un 2020 difficile per tutti. Francesca Chillemi è pronta ad accogliere insieme agli spettatori l’arrivo in tv dal 7 gennaio della sesta serie di Rai 1 Che Dio Ci Aiuti, in cui interpreta Azzurra, una futura novizia definita “suora rock and roll” dalla stessa Roberta Fialdini che ha ospitato la Chillemi per un’intervista nel suo salotto di A ruota libera.

Da Ex Miss Italia, incoronata reginetta di bellezza nell’ormai lontano 2003 come prima Miss di Carlo Conti (che la volle subito al suo fianco nell’edizione de I raccomandati di quell’anno), Francesca di strada ne ha fatta, e come lei stessa ha spiegato, ha capito ben presto che quello che sentiva di voler diventare era proprio un’attrice.

Deposta la corona di più bella d’Italia, Francesca Chillemi ha cominciato una lunga carriera che prosegue a vele spiegate con il ruolo di Azzurra, che in Che Dio ci aiuti 6 sappiamo diventare appunto una novizia. Quello di Azzurra è un personaggio dalla forte personalità in cui Francesca ha messo del suo e che lei stessa ha scoperto strada facendo, svelando che ai tempi dei provini iniziali avvenuti per assegnare i personaggi, il ruolo che doveva interpretare era un altro, ma Azzurra ha scelto lei, e viceversa.

Oltre alla carriera di attrice però c’è di più: Francesca Chillemi nella vita privata è una mamma attenta alla privacy di sua figlia Rania, nata nel 2016 dall’unione con Stefano Rosso. Incalzata dalla Fialdini, l’attrice ha spiegato che insieme al suo compagno, lontano dal mondo dello spettacolo, preferisce che sia sua figlia un giorno a scegliere autonomamente se comparire o meno sui social, senza comunque biasimare chi, a differenza sua, sceglie di mostrare i figli anche molto piccoli sui propri profili pubblici.

In attesa che la sesta serie di Che Dio ci aiuti torni in tv, Francesca si prepara ad accogliere il 2021 con la speranza che sia un anno po’ più leggero per tutti e che il senso di responsabilità, su cui ha voluto posare l’accento, coinvolga più persone possibili, in modo da lasciarsi alle spalle questo momento complicato che stiamo vivendo.