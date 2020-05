Che Dio Ci Aiuti 6: le anticipazioni di Elena Sofia Ricci

editato in: da

Elena Sofia Ricci svela le anticipazioni di Che Dio Ci Aiuti 6, la fortunata fiction in cui interpreta Suor Angela. Reduce dal successo di Vivi e lascia vivere, l’attrice è pronta a vestire nuovamente i panni della suora intraprendente e battagliera, nella sesta stagione della serie.

Le riprese di Che Dio Ci Aiuti 6 sarebbero dovute iniziare a marzo, arrivando in tv in autunno. Purtroppo l’emergenza sanitaria ha imposto uno stop anche a Elena Sofia Ricci (l’abbiamo intervistata e ci ha raccontato molte cose di sè) che è stata costretta, insieme ai colleghi, ad abbandonare il set, dove ora spera di ritornare presto. “Dovremmo ricominciare a breve, ma non mi sbilancio – ha confessato a FanPage -. Abbiamo solo date approssimative. Però so che dovremmo lavorare per otto mesi. Saranno dieci puntate […] Se tutto va bene finiremo di girare a febbraio, marzo – ha aggiunto -. È probabile, però, che mentre giriamo le ultime puntate, trasmettano su Rai1 le prime. In questo caso, il finale di stagione andrebbe in onda a fine maggio, ma in questo periodo le incognite sono infinite. L’unica cosa certa è che la serie non andrà in onda prima del 2021, visto che non l’abbiamo fatta”.

Elena ha poi fornito nuove anticipazioni sullo show, spiegando che le puntate erano state già scritte, ma che gli sceneggiatori hanno deciso di riscriverle in base anche ai cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi. Suor Angela è senza dubbio un personaggio che ha regalato grande fama all’attrice e ha conquistato il cuore dei telespettatori. Un talento, quello della Ricci, che è emerso anche nella fiction Vivi e lascia vivere che ha realizzato ottimi ascolti. Nel corso delle puntate i fan hanno ammirato anche la bravura di Emma Quartullo, la figlia di Elena nata dal suo amore per il collega Pino. L’attrice ha anche un’altra figlia, Maria, frutto del legame con Stefano Mainetti, compositore con cui fa coppia fissa dal 2003.

“Emma interpreta il mio personaggio da ragazza: pensarla in questo ruolo mi diverte e mi emoziona – ha raccontato di recente a Oggi -. Pappi Corsicato, il regista della fiction, dopo averla vista sul set, mi ha detto che dovevo farmi spiegare da lei come rappresentare il mio personaggio, perché secondo lui Emma lo aveva centrato. E lei, dopo questa esperienza, mi ha confidato che finalmente capiva il mio lavoro e l’impegno che richiede”.