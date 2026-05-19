La forza di una donna, quando finisce: le anticipazioni sul finale della terza stagione

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Caner Cindoruk

La forza di una donna, la fiction di Mediaset amatissima dal pubblico, è ormai giunta alle sue battute finali. La terza stagione regalerà un finale al cardiopalma ai fan della serie che scopriranno il destino dei protagonisti.

La forza di una donna: quando finisce

Moltissimi telespettatori sono rimasti sorpresi dopo aver scoperto che La forza di una donna era scomparsa dai palinsesti Mediaset e, per la precisione, dalla fascia pomeridiana. Al suo posto l’azienda di viale Mazzini ha deciso di trasmettere ogni giorno Racconto di una notte, la serie tv turca che ha esordito la domenica sera.

Una scelta che non è legata ad un calo degli ascolti, visto che La forza di una donna è una fiction amatissima. Si tratta invece di una decisione che ha come obiettivo quello di rendere omaggio al meglio alla fine della terza stagione. Il finale della serie dunque andrà in onda venerdì 22 maggio alle ore 21.20 su Canale 5.

La protagonista della fortunata serie è Özge Özpirinçci che veste i panni Bahar Çeşmeli, una giovane donna che è cresciuta senza la madre. Dopo la morte del marito si ritrova da sola e con due figli da crescere.

Caner Cindoruk interpreta Sarp, il marito di Bahar creduto morto che, dopo anni di assenza, ritorna nella vita della protagonista, creando il caos. Bennu Yıldırımlar presta il volto ad Hatice, la madre di Bahar: dopo averla abbandonata da piccola tornerà nella sua esistenza da adulta.

Seray Kaya interpreta la sorellastra Şirin, un personaggio che riuscirà a minare ogni equilibrio. Completano il cast Feyyaz Duman che interpreta Arif, il nuovo fidanzato di Bahar, Şerif Erol, Kübra Süzgün e Ali Semi Sefil.

La forza di una donna, le anticipazioni del finale

La puntata finale de La forza di una donna si preannuncia come una sorta di regalo nei confronti dei fan che nel tempo hanno seguito e amato la serie. Nell’epilogo i riflettori saranno puntati su un evento romantico, ossia un doppio matrimonio.

Bahar e Arif infatti coroneranno finalmente il loro amore, sposandosi nello stesso giorno di Ceyda e Raif. Fra i momenti più toccanti della puntata, secondo le anticipazioni, ci sarà l’arrivo alla festa di nozze di Arda che, per la prima volta, chiamerà Ceyda “mamma”, emozionando tutti.

La diretta della puntata finale sarà dunque venerdì 22 maggio, ma i fan potranno recuperare la serie on demand direttamente sulla piattaforma Mediaset Infinity. L’episodio infatti verrà caricato dopo la messa in onda.

“Preparatevi alle sorprese, perché Şirin è un personaggio pieno di colpi di scena – aveva rivelato qualche tempo fa Seray Kaya -. Se vi dicessi qualcosa rischierei di fare spoiler, ma penso che presto inizierete ad amarla. Dovete solo avere un po’ di pazienza. Ci saranno dei cambiamenti: Şirin, che prima era odiata così tanto, forse imparerà pian piano a farsi capire, e magari anche a farsi voler bene. Però rimarrà sempre un personaggio forte, controverso, complesso. È fatta così: anche se tutti la odiano, nessuno riesce davvero ad andare avanti senza di lei. E questa, secondo me, è la chiave del suo fascino”.