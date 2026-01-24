Anticipazioni C’è Posta per Te, Alessandra Amoroso ospite della terza puntata

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Maria De Filippi torna in prima serata il 24 gennaio 2026 con una nuova puntata di C’è Posta per Te, il people show ormai appuntamento fisso del sabato sera italiano che mescola emozioni forti, tante sorprese e racconti di vita vera che parlano a tutti. Al centro della scena, come sempre, la busta blu che fa da filtro alle storie emozionanti di persone comuni che, con l’aiuto di ospiti speciali possono sperare in una riconciliazione. A calcare il salotto di Canale 5 in questa terza puntata ci sarà Alessandra Amoroso, protagonista di un momento davvero toccante, ma anche il cast de La forza di una donna, un’amatissima dizi turca in onda ogni giorno sul quinto canale.

C’è Posta per Te, le anticipazioni e gli ospiti del 24 gennaio

Protagoniste della puntata del 24 gennaio 2026 del programma condotto da Maria De Filippi ci sono sempre loro: le storie spesso drammatiche di persone che cercano un modo per risolvere alcune situazioni complesse. Proveranno a farlo grazie all’aiuto della padrona di casa e di tutta la redazione, che sosterranno gli ospiti in studio sperando con loro di riuscire a raggiungere una riconciliazione, perdonare un torto o magari sorprendere qualcuno di amato. Non mancheranno i colpi di scena anche in questa terza puntata di C’è Posta per Te, almeno stando al promo condiviso sui social media che mette sul piatto una buona dose di emozioni e qualche pianto liberatorio.

E a proposito di emozioni, ospite speciale sarà Alessandra Amoroso. La cantante, una delle più amate e seguite in Italia, parteciperà a una sorpresa legata a una delle storie che arriveranno davanti alla famigerata busta blu. Si tratterà di un ringraziamento o di un tentativo di ricucire un rapporto e riavvicinarsi a qualcuno di importante? Sicuramente la presenza di Amoroso ha un forte peso, soprattutto in vista del suo grande rapporto con il pubblico televisivo che la cantante ha saputo costruire negli anni.

Oltre a lei in studio arriveranno anche i protagonisti di un’amatissima dizi turca in onda su Canale 5, La forza di una donna, un grande successo quotidiano per Mediaset. Maria De Filippi accoglierà quindi Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk che nella serie interpretano rispettivamente Arif, Piril e Sarp. Anche loro saranno protagonisti di una grande sorpresa e lasceranno senza parole un fan della dizi. La forza di una donna è indubbiamente uno dei titoli più seguiti del pomeriggio della rete di Pier Silvio Berlusconi e per tutti i suoi affezionati sarà un enorme regalo vedere gli interpreti nel salotto di Maria.

Grande successo ancora per C’è Posta per Te

C’è Posta per Te continua a confermarsi come uno dei programmi più solidi del prime time. La seconda puntata, andata in onda il 17 gennaio 2026, ha registrato 3.931.000 spettatori (27% di share), risultando ancora il programma più visto della serata e superando la concorrenza di The Voice Kids su Rai 1. Pur segnando un lieve calo rispetto alla settimana precedente, i numeri restano più che sufficienti a garantire la leadership del sabato sera. Un trend positivo già emerso al debutto stagionale, quando il people show aveva raccolto quasi 4,5 milioni di telespettatori su Canale 5, distanziando nettamente la prima puntata delle Blind Audition del talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.