Anticipazioni C’è Posta per Te del 14 febbraio: ospiti e storie della sesta puntata

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Anticipazioni C'è Posta per Te

Il 14 febbraio torna l’appuntamento con Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te. Nella sesta puntata stagionale del people show di Canale 5, la padrona di casa darà spazio a racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore e momenti di riflessione e divertimento. Non mancheranno le sorprese, ma gli ospiti della serata sono ancora top secret.

C’è Posta per Te, le anticipazioni del 14 febbraio

Nella sesta puntata di C’è Posta per Te, come di consueto, Maria De Filippi concederà ampio spazio a storie di diverso tipo. Dal video promo diffuso da Mediaset si intuiscono alcune dinamiche che saranno al centro dell’appuntamento della sera di San Valentino, e che vedranno gli storici postini del programma – Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi – recapitare i famosi inviti.

Maria De Filippi seguirà la storia di un padre intenzionato a rincongiungersi con i figli, e di un uomo pronto ad iniziare un nuovo capitolo con la sua compagna dopo averle mancato di rispetto: “Penso che abbia capito guardandosi indietro gli errori che ha fatto”, spiega la conduttrice. Ma non mancheranno momenti più leggeri, come quello che vedrà un attempato signore mettersi alla ricerca di un suo amore di gioventù.

A prescindere dalle singole storie, C’è Posta per Te continua a confermarsi leader nella sfida degli ascolti del sabato sera: anche la scorsa settimana, il people show di Canale 5 si è imposto in termini di share su The Voice Kids, in onda su Rai1 sotto la conduzione di Antonella Clerici. E anche sui social il programma risulta tra i più seguiti e commentati grazie alla sua ricetta di tradimenti, liti familiari e dinamiche piccanti. Maria riuscirà a ripetere l’impresa anche nella serata di San Valentino?

C’è Posta per Te, gli ospiti del 14 febbraio

Non si conoscono, per il momento, i nomi degli ospiti che prenderanno parte alla puntata di C’è Posta per Te del 14 febbraio. Maria De Filippi è solita accogliere nella sua trasmissione volti noti del mondo dello spettacolo per regalare sorprese emozionanti ai protagonisti dello show, ma non ha reso nota l’identità dei vip che vedremo in studio questa sera.

La scorsa settimana era toccato a Giorgia, che aveva regalato un viaggio alle Maldive ad una coppia, e in precedenza ad Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Stefano De Martino. A chi toccherà il 14 febbraio? Considerando il forte valore simbolico della data, la padrona di casa potrebbe aver pensato ad una sorpresa all’insegna del romanticismo più puro.

Si tratta chiaramente solo di supposizioni, vista la discrezione assoluta prevista in casa Mediaset.

Quando e dove vedere C’è posta per te

La sesta puntata di C’è posta per te va in onda il 14 febbraio dalle 21.20 su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Lo show viene trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

L’attuale edizione del people show di Mediaset, che ha avuto inizio lo scorso 31 gennaio, si protrarrà fino alla primavera, per lasciare poi spazio alla fase serale del talent show Amici.