Anticipazioni C’è Posta per Te del 21 febbraio: ospiti e storie della settima puntata

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Fascino Maria De Filippi

Il 21 febbraio torna l’appuntamento con Maria De Filippi e il suo C’è Posta per Te. Come di consueto, anche nella settima puntata stagionale del people show di Canale 5 la padrona di casa concederà spazio a molti ricongiungimenti familiari, sorprese inaspettate e un amore ritrovato. Non si hanno invece notizie in merito agli ospiti della serata, che restano assolutamente top secret.

C’è Posta per Te, anticipazioni del 21 febbraio

Non mancheranno momenti commoventi ma anche qualche risata nella settima puntata di stagione di C’è Posta per Te. Dal video promo diffuso da Mediaset si intuiscono alcune dinamiche al centro della puntata che, come di consueto, vedrà i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi recapitare i famosi inviti.

Maria De Filippi seguirà la storia di due sorelle unite da un legame speciale e di quattro figlie decise ad urlare il proprio amore per il padre: “Siamo orgogliose di avere un papà come te”. Ma non mancheranno momenti più leggeri, come quello che vede un attempato signore alla ricerca del suo amore di gioventù: “Vorrei conoscerlo”, risponde sorridente all’appello una delle destinatarie dell’invito.

C’è Posta per Te, gli ospiti del 21 febbraio

Non si hanno notizie, invece, in merito agli ospiti che prenderanno parte alla puntata di C’è Posta per Te del 21 febbraio. Esattamente come la scorsa settimana, Maria De Filippi e il suo entourage hanno preferito la via della “suspence”: sette giorni fa, sintonizzandosi su Canale 5 gli spettatori avevano ammirato Luca Argentero alle prese con un emozionante regalo. A chi toccherà questa sera?

Non è assolutamente in discussione la presenza di un personaggio noto nello studio di C’è Posta per Te: negli anni Maria De Filippi ha dato spazio a molti volti noti del piccolo e grande schermo, che con la loro presenza hanno reso ancor più gradevole l’esperienza dei protagonisti in studio e degli spettatori a casa.

C’è Posta per Te, chi vincerà la sfida degli ascolti?

La puntata di C’è Posta per Te in onda il 21 febbraio sarà l’ultima dello show prima della pausa Sanremese: nella settimana dedicata al Festival, infatti, il people show non andrà in onda, tornando invece sul piccolo schermo la prima settimana di marzo. Quello di stasera sarà quindi un appuntamento particolarmente delicato per Maria De Filippi: la scorsa settimana, per la prima volta, aveva perso la sfida nel confronto diretto con la finale di The Voice Kids condotta da Antonella Clerici.

Il rivale di palinsesto nella serata del 21 febbraio sarà L’Eredità, condotto da Marco Liorni: i riflettori sono tutti puntati su questa inedita e appassionante sfida di auditel.

Quando e dove vedere C’è posta per te

La settima puntata di C’è posta per te va in onda il 21 febbraio dalle 21.20 su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Lo show viene trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

L’attuale edizione del people show di Mediaset, che ha avuto inizio lo scorso 31 gennaio, si protrarrà fino alla primavera, per lasciare poi spazio alla fase serale del talent show Amici