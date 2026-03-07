Anticipazioni C’è Posta per Te del 7 marzo, ospiti e sorprese

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Dopo la pausa sanremese, torna l’appuntamento con C’è Posta per Te. Anche nella puntata del 7 marzo, Maria De Filippi concederà ampio spazio a storie di ricongiungimenti familiari, tradimenti e sorprese inaspettate. Non è stato reso noto, al momento, il nome dell’ospite vip della serata.

Anticipazioni di C’è Posta per Te del 7 marzo

Non mancheranno lacrime ma anche qualche risata nell’ottava puntata stagionale di C’è Posta per Te. Dal video promo diffuso da Mediaset si intuiscono alcune dinamiche al centro della puntata che, come di consueto, vedrà i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi recapitare i famosi inviti.

Maria De Filippi seguirà la storia di un amore interrotto, presumibilmente a causa di un tradimento: “Io mi sento bloccata in questo momento perché sono tanto ferita”. Ma non mancheranno dinamiche familiari complesse ed emozionanti, come la vicenda di una madre desiderosa di riconciliarsi con i suoi figli o quella di una ragazza alla ricerca di una seconda possibilità con suo padre. Si annuncia più leggero invece, il racconto di una signora alla ricerca del suo perduto amore di gioventù. Con tanto di lieto fine. Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

C’è Posta per Te, gli ospiti del 7 marzo

Non sono stati resi noti i nomi degli ospiti che prenderanno parte a C’è Posta per Te nalla puntata del 7 marzo. Nelle ultime settimane Maria De Filippi e il suo entourage hanno scelto la via della suspance, preferendo non rivelare in anticipo l’identità dei vip protagonisti del famoso “regalo”. Nella precedente puntata, il ruolo era spettato a Gigi D’Alessio, che aveva raccolto a sua volta il testimone da Luca Argentero.

Le indiscrezioni sulla puntata di stasera, invece, ipotizzano la presenza di uno sportivo: secondo i ben informati potrebbe trattarsi di Mattia Berrettini, ma si tratta di voci assolutamente non confermate. E Maria in questi anni ci ha abituati a tante sorprese e colpi di scena: che si tratti di un tentativo di depistaggio?

C’è Posta per Te, chi vincerà la sfida degli ascolti?

La puntata del 7 marzo di C’è Posta per Te è la prima in onda dopo la pausa sanremese: quello di stasera sarà quindi un appuntamento particolarmente delicato per Maria De Filippi, che dovrà guardarsi dalla concorrenza di Sanremo Top, appuntamento speciale condotto da Carlo Conti e dedicato alla kermesse appena conclusa. Considerando l’appeal che la manifestazione esercita sugli spettatori, non si prospetta una sfida semplice per Maria De Filippi, che nella precedente puntata del suo show aveva battuto senza troppi problemi il game show L’Eredità.

Quando e dove vedere C’è Posta per Te

La nuova puntata di C’è posta per te va in onda il 7 marzo dalle 21.20 su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Lo show viene trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

L’attuale edizione del people show di Mediaset, che ha avuto inizio lo scorso 31 gennaio, si protrarrà fino alla primavera, per lasciare poi spazio alla fase serale del talent show Amici.