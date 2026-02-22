Ascolti tv del 21 febbraio: L’Eredità – Sfida tra giganti contro C’è Posta per te

Sfida aperta tra "L'Eredità" di Marco Liorni e "C'è Posta per te" con Maria De Filippi: chi ha vinto la gara degli ascolti del 21 febbraio

Ansa Marco Liorni

Un altro sabato sera, un’altra sfida accesissima per gli ascolti tv: il 21 febbraio la gara si è giocata come sempre tra Rai e Mediaset, che hanno schierato due volti di punta delle loro scuderie. Da un lato su Canale5 abbiamo l’inossidabile Maria De Filippi con C’è Posta per te, con un altro appuntamento del suo programma, che racconta le storie di persone comuni pronte a riconciliarsi con i propri cari.

Dall’altro Marco Liorni ha condotto la seconda puntata de L’Eredità – Sfida tra giganti, un appuntamento speciale che celebra il ventennale della leggendaria Ghigliottina, dove si sono sfidati i più grandi campioni della storia del programma.

Gli appassionati di sport invece si sono goduti le ultime gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, in onda su Rai2, mentre su Rai3 per gli amanti dei thriller era in programma Quel pomeriggio di un giorno da cani, film con protagonista Al Pacino. Su Rete4 l’appuntamento era con un classico del duo Bud Spencer e Terence Hill, I due superpiedi quasi piatti, su Italia1 invece c’era Dolittle, film per famiglie con Robert Downey Jr. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti? Ecco i dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 21 febbraio