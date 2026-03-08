Ascolti tv del 7 marzo: Sanremo Top sfida C’è Posta per te

Sfida agguerrita tra Rai e Mediaset come ogni sabato sera: "Sanremo Top" si è scontrato con il colosso di Canale5 "C'è Posta per te"

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Ansa Carlo Conti

Se pensavate di esservi liberati del Festival di Sanremo vi sbagliavate di grosso: per chiudere in bellezza la 76esima edizione, Carlo Conti è tornato con Sanremo Top, con due episodi speciali dedicati al riascolto delle esibizioni dei protagonisti della kermesse musicale appena conclusa. Rai1 ha voluto cavalcare l’onda del Festival, facendoci rivedere, a distanza di una settimana, i trenta Big in gara a Sanremo 2026.

E se la Rai ha giocato con l’effetto nostalgia, su Canale5 è tornato uno degli appuntamenti più amati di Mediaset, che proprio per evitare la concorrenza diretta la scorsa settimana si era fermato. Stiamo parlando ovviamente di C’è Posta per te, uno dei programmi imperdibili di Maria De Filippi, che come sempre ha il pieno appoggio del pubblico.

C’è invece chi ha preferito altro: per gli appassionati di serie crime su Rai2 l’appuntamento era come di consueto con F.B.I., mentre su Rai3 era in programma il thriller Caccia all’agente Freegard. Rete4 proponeva il film Banana Joe con Bud Spencer, su Italia1 invece andava in onda la commedia per famiglie Nanny McPhee – Tata Matilda. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 7 marzo?

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 7 marzo