Ascolti tv del 28 marzo, Milly Carlucci dà filo da torcere a Maria De Filippi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Milly Carlucci e Maria De Filippi

Un’altra serata che ha visto sfidarsi le due regine della tv: in questo ultimo sabato di marzo l’attenzione è tutta sullo scontro tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. La prima è tornata su Canale5 con il Serale di Amici, che vede come sempre giovani cantanti e ballerini della scuola più famosa della tv battersi con le unghie e con i denti per aggiudicarsi la vittoria finale, tra battibecchi tra prof e performance entusiasmanti.

A darle filo da torcere Canzonissima su Rai1, condotto da Milly Carlucci, rivisitazione del celebre programma che ha fatto la storia della televisione italiana. La seconda puntata ha visto trionfare Arisa con La leva calcistica della classe ’68, celebre canzone di Francesco De Gregori.

Nel frattempo si continua a consumare il confronto serrato tra Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna, che settimana dopo settimana si trovano a guerreggiare per l’ultimo punto di share.

Sulle altre reti erano tante le proposte: su Rai2 come di consueto l’appuntamento era con gli episodi di F.B.I, per tutti gli appassionati di serie crime. Su Rai3 invece andava in onda La pelle del mondo – Intelligenza, programma di approfondimento con Stefano Mancuso e Lillo Petrolo. Rete4 proponeva il film Pari e dispari con Bud Spencer e Terence Hill, mentre su Italia1 era in programma la commedia per famiglie Cattivissimo me 2. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti di sabato 28 marzo? Ecco tutti i dati.

Dalle 10 in poi tutti i dati degli ascolti tv del 28 marzo