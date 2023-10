Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Diciamoci la verità: non si sono mai state simpatiche. Barbara D’Urso e Simona Ventura, donne di spicco della nostra tv sebbene molto diverse tra loro, si sono ritrovate per la prima di Shukran, il film tratto dal libro Giovanni Terzi e prodotto dalla Addictive Ideas di Emanuele Berardi (rispettivamente compagno e figlio delle due), dove hanno messo da parte tutti gli attriti e hanno posato insieme. Hanno fatto perfino il gesto dell’ok col pollice all’insù, in una domenica all’insegna della pace per la conduttrice torinese che ha perfino abbracciato Mara Venier nel corso della sua ospitata a Domenica In.

Pace fatta tra Barbara D’Urso e Simona Ventura

L’occasione era quella giusta. Simona Ventura e Barbara D’Urso hanno fatto pace. Non che esistessero delle divergenze da appianare, dato che – a dirla tutta – il loro rapporto non è mai esistito. Forse è per questo che la foto che le ritrae insieme per la prima di Shukran, film presentato a Roma nell’ambito dell’evento Alice nella città, ha fatto sgranare gli occhi al pubblico che già sogna per loro una collaborazione televisiva.

Per Barbara D’Urso, poi, si è trattato di un passo avanti notevole. Lei che è così schiva nel mostrare al mondo i suoi affetti più cari, si è finalmente lasciata andare e si è concessa ai fotografi, anche con Emanuele, che vediamo bellissimo e sorridente al suo fianco. Il figlio della conduttrice partenopea e di Mauro Berardi, presente alla prima, è diventato padre di una bambina da poco, rendendoli nonni per la prima volta.

Simona Ventura, dal canto suo, aveva già lavorato con lui per la produzione di un documentario sulla sua vita – Discovering Simo – che era andato in onda sui canali Discovery. E, in quell’occasione, aveva speso parole di grande stima per le sue capacità e per la professionalità che aveva impiegato nella realizzazione del prodotto al quale avevano lavorato insieme.

L’abbraccio con Mara Venier

Una giornata di pace, quindi, per Simona Ventura, che ha ritrovato l’amicizia di Mara Venier. Ospite a Domenica In per parlare dell’esperienza a Ballando con le stelle, dove sta dando tutta se stessa, la conduttrice piemontese si è lasciata andare a un lungo abbraccio con la padrona di casa, lasciandosi alle spalle i dissapori del passato.

Entrambe hanno voltato pagina ormai da tempo, soprattutto lei che ha ritrovato l’amore con Giovanni Terzi dopo gli anni trascorsi al fianco di Gerò Carraro, il figlio del marito di Mara Venier, Nicola. I due si sono frequentati dal 2015 al 2018 e, dopo la rottura, tra le due si era concluso ogni rapporto. Ora, però, Simona Ventura è una persona diversa – soprattutto grazie alle esperienze di vita che l’hanno cambiata e al suo nuovo amore – e non ha più intenzione di perdere tempo dando seguito a inutili pettegolezzi.

Da qui, l’abbraccio in diretta e proprio durante il talk nel quale è stata commentata la puntata dello show di Milly Carlucci di sabato 28 ottobre – seconda puntata – in cui Simona Ventura è stata grande protagonista insieme all’argentina Wanda Nara, già tra le favorite per la vittoria finale.