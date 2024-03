Mara Venier ha intervistato Simona Ventura a Domenica In, ricordando dei tanti anni in cui si sono allontanate e mai parlate a causa di un presunto "litigio"

Fonte: IPA Mara Venier intervista Simona Ventura a Domenica In

Simona Ventura è tornata nello studio di Domenica In, ospite dell’immancabile padrona di casa. L’intervista con Mara Venier è stata l’occasione per ripercorrere i suoi quasi 40 anni di carriera in televisione, dagli esordi a oggi, ma le due conduttrici non hanno potuto fare a meno di ricordare il lungo periodo che le ha viste a distanza siderale l’una dall’altra. Il rapporto che avevano – forte anche di un legame “familiare” – si è interrotto a causa di un “litigio”, o meglio di un terzo incomodo che ci ha messo lo zampino.

Mara Venier e Simona Ventura, il motivo del “litigio”

Era già accaduto che Simona Ventura entrasse nello studio di Domenica In, proprio lo scorso anno in occasione della partecipazione a Ballando con le Stelle. Mara Venier ha ospitato tutti i danzatori VIP di Milly Carlucci e a un certo punto è toccato anche alla conduttrice. Tutto normale, se non fosse che per la Venier e la Ventura quella era stata la prima intervista, il primo momento di conversazione e di vera vicinanza dopo circa otto anni di totale silenzio e lontananza.

Nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 17 marzo inevitabilmente il pensiero è tornato a quel momento, ma soprattutto al motivo del litigio che le aveva portate ad allontanarsi definitivamente. “Perché avevamo litigato non ce lo ricordiamo nemmeno” ha ammesso Simona Ventura e in effetti un vero e proprio scontro non è mai avvenuto tra le due donne. “Non abbiamo mai litigato però ci siamo allontanate, ma la ragione non me la ricordo – ha ribadito la padrona di casa -. Forse abbiamo dato retta a troppe chiacchiere“.

Otto anni di lontananza a causa di alcune bugie

Sono parole che fanno eco a quanto la conduttrice di Citofonare Rai2 aveva spiegato in un’intervista precedente: “Io e Mara abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate”. Ed è tutto qui il nocciolo della questione. Facendo un balzo all’indietro, forse non tutti ricordano che le due conduttrici hanno avuto per un periodo un legame famigliare: la Ventura è stata legata sentimentalmente a Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro che a sua volta è l’attuale marito della Venier.

Ai tempi si era vociferato di malumori all’interno della famiglia ma, come hanno lasciato intendere nell’intervista, sarebbe stata colpa di un “terzo incomodo” che ha voluto mettere lo zampino nel loro rapporto, causando la frattura. “E noi che siamo un po’ testone, boccalone, ci cascavamo”, ha ironizzato Super Simo. “Siamo state un bel po’ di anni senza frequentarci e sentirci, sette forse otto, però adesso è come se non fossero passati per niente”, ha concluso zia Mara mettendo definitivamente un punto a un periodo nefasto per il loro rapporto che, ormai, è soltanto un brutto ricordo del passato.