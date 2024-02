Fonte: IPA La conduttrice Paola Perego

Parola Perego ha fatto ritorno in televisione dopo l’operazione subita. Nei giorni scorsi aveva infatti svelato sul proprio profilo Instagram d’essersi sottoposta a un’operazione per una neoplasia. L’improvvisa scoperta di un tumore e la rapida risposta dei medici, per una vita che per fortuna è subito tornata alla normalità.

A sorpresa, in studio è giunta Mara Venier. Un’incursione durante Citofonare Rai2, che ha spinto Paola Perego a raccontare della vicinanza della collega conduttrice e amica. Le è stata infatti al fianco in questo momento delicatissimo.

La sorpresa di Mara Venier

“L’hai detto e l’hai fatto”. Ecco come Paola Perego ha accolto, col sorriso, Mara Venier. In tenuta non propriamente televisiva, la celebre conduttrice si è affacciata nello studio di Citofonare Rai2. Qualcuno nel dietro le quinte aveva avvisato Simona Ventura che, sorpresa, ha annunciato la richiesta della presentatrice di Domenica In di poter entrare per qualche minuto.

Un saluto che si è sentita di fare a Paola Perego, sottolineando l’importanza del suo essere già tornata al suo posto in televisione. Uno splendido gesto, che la co-padrona di casa ha apprezzato enormemente. Un po’ di genuinità in una televisione che è spesso frutto di scrittura nei minimi dettagli. Incurante di tutto, la Venier è apparsa “poco prima di andare a fare il restauro”, ovvero di prepararsi per la diretta pomeridiana.

Paola Perego e Mara Venier: l’incontro

Paola Perego è rapidamente tornata in televisione dopo la nefrectomia parziale subita a causa della neoplasia al rene. Dinanzi al bel gesto di Mara Venier, che è corsa da lei per omaggiarla, di fatto, la conduttrice si è visibilmente emozionata. “Volevo dare il bentornata a Paola“, ecco le toccanti parole della padrona di casa di Domenica In. Facile comprendere perché venga considerata la zia d’Italia.

Paola Perego ha quindi deciso di condividere un episodio molto importante, che getta luce sulla splendida persona che è Mara Venier: “Io mi sono svegliata dall’anestesia e avevo questa persona seduta accanto al mio letto. Non lo dimentico”. Grande emozione in studio, con Mara visibilmente toccata da tutto ciò. Le ha detto d’essersi molto preoccupata e così ha scelto di agire e non affrontare la questione al telefono. Ha preferito far parlare le proprie azioni, come farebbe un’amorevole zia.

Un momento di televisione vera e decisamente apprezzata da tutti. Importante sottolineare un traguardo del genere, dal momento che il ritorno della donna in studio non era decisamente scontato, anzi. Per fortuna tutto è andato per il meglio, con l’asportazione di parte del rene che è riuscita alla perfezione. In seguito, però, la presentatrice è stata ovviamente costretta a un riposo forzato. Ha trascorso la convalescenza in ospedale, decidendo di fare quel post per controllare la narrativa. Ha infatti preferito chiarire tutto e non lasciar spazio a ipotesi e indiscrezioni in seguito alla sua “sparizione” dallo studio. Già il 28 gennaio scalpitava per tornare. Aveva infatti chiamato in studio per “avvisare” la compagna di viaggio Simona Ventura: “Sono in fase di ripresa”. Detto, fatto. Ed eccola nuovamente in sella.