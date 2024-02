Dopo essere stata operata per un tumore al rene, Paola Perego annuncia sui social il ritorno in tv

A fine gennaio, Paola Perego è stata sottoposta a un intervento di rimozione di parte del rene, dopo aver scoperto un tumore. Il peggio è passato e, ritrovate le forze senza aver mai perso il sorriso, la conduttrice è pronta a tornare sulle scene. Ad annunciarlo è Perego stessa, con un affettuoso messaggio ai propri follower su Instagram.

Paola Perego pronta a tornare in tv

“Finalmente domenica mattina tornerà in diretta, di nuovo col sorriso” ha scritto Paola Perego a corredo di una foto che la ritrae in forze e sorridente sul suo profilo Instagram. La conduttrice annuncia che sarà “insieme alla mia socia Super Simo alle 10.30 con Citofonare Rai2!”. Perego torna dunque sul piccolo schermo, in compagnia della collega e amica Simona Ventura.

In chiusura del post, la conduttrice rivolge un affettuoso pensiero ai fan, che le hanno dimostrato grande vicinanza nelle ultime settimane di paura e difficoltà: “Grazie ancora per l’enorme affetto ricevuto. Vi voglio bene”. Numerosi e calorosi i commenti, compresi quelli di volti noti come Serena Bortone, Antonella Elia, Lorella Cuccarini e Carmen Russo: “Sei una roccia”.

L’operazione per un tumore al rene

Con un altro post su Instagram Paola Perego aveva fatto sapere di essere stata sottoposta a nefrectomia parziale, ovvero asportazione di parte del rene, a causa di una neoplasia, un tumore. In quell’occasione, Perego aveva mostrato la foto della propria camera d’ospedale, ringraziando l’equipe medica che si era con attenzione ed efficienza presa cura di lei.

La moglie di Lucio Presta aveva poi invitato i follower a non tralasciare la prevenzione perché, così come è stato nel suo caso, l’accorgersi dell’insorgere di problematiche con tempestività può fare la differenza nella lotta contro una malattia. La conduttrice, sempre riservata sul proprio privato, non aveva aggiunto altri dettagli sul proprio stato di salute.

L’infortunio a Ballando con le stelle

Paola Perego non ha raccontato come abbia scoperto la neoplasia, ma si ipotizza che sia stato provvidenziale l’infortunio riportato durante la sua esperienza come concorrente a Ballando con le stelle. Durante il programma Rai, Perego era caduta riportando la frattura di una costola. Era successo a novembre 2023, a poche settimane dall’inizio della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Perego si era poi ripresa e aveva scelto di proseguire comunque il proprio percorso in gara, affiancata dal ballerino professionista Angelo Madonia. Ma un altro incidente, con conseguenti seri problemi al ginocchio, l’avevano infine allontanata dalla pista da ballo televisiva. È plausibile dunque supporre che sia stato proprio durante i controlli medici seguiti agli incidenti che la conduttrice abbia scoperto la neoplasia, operata poi per tempo.