Fonte: IPA La conduttrice Paola Perego

L’importanza della prevenzione, quando si parla di salute fisica, non sarà mai sottolineata abbastanza. L’ultima VIP a evidenziare tutto ciò, in ordine temporale, è stata Paola Perego. La famosa conduttrice ha pubblicato un post che ha colto totalmente alla sprovvista i suoi tantissimi fan, evidenziando d’aver subito un’operazione chirurgica. Il suo consiglio, dato col cuore: “La prevenzione può salvare la vita”.

Paola Perego in ospedale per neoplasia

Nell’ultimo periodo non sono di certo mancati annunci a tema sanitario, per quanto riguarda celebri personaggi. Ancora grande l’apprensione per Kate Middleton, ad esempio, mentre permane lo sgomento per le condizioni di Sarah Ferguson. Guardando all’Italia, invece, ha aggiornato la triste lista Paola Ferrari, di recente.

Parola ora a Paola Perego, che ha scelto di rompere il silenzio, parlando apertamente del tumore che di recente le è stato diagnosticato. In maniera voluta, però, preferisce utilizzare un’altra terminologia: “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe, che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una neoplasia”.

Dallo studio di Citofonare Rai2, al fianco dell’amica Simona Ventura, al tavolo operatorio. Di certo non qualcosa che i fan si sarebbero mai aspettati. Proprio a loro la presentatrice si è rivolta con il suo post. Una foto scattata in ospedale, con invito a non ignorare le proprie condizioni, anche quando si ha la netta sensazione di essere in forze e perfettamente in salute. La prevenzione aiuta proprio ad agire in tempo, prima che un male rimovibile possa ramificarsi.

La moglie di Lucio Presta è notoriamente attenta alla tutela della propria vita privata. Non ha quindi condiviso informazioni su come abbia scoperto una neoplasia. La nefrectomia parziale cui ha fatto accenno, però, lascia pensare che potesse trattarsi di un tumore renale, che non si sarebbe diffuso a distanza. Ciò ci offre rassicuranti informazioni, non confermate, sulle condizioni di salute della presentatrice.

La scoperta della neoplasia

Al momento circolano ipotesi sulla fortunosa scoperta della neoplasia da parte di Paola Perego. Si pensa che possa essersi rivelato positivo, per assurdo, l’infortunio subito nel corso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle.

Dopo poche settimane dall’inizio dello show, a novembre 2023, Paola Perego aveva infatti subito la frattura di una costola a causa di una caduta. Il tutto durante le prove. Nonostante ciò, aveva deciso di proseguire nel suo percorso con Angelo Madonia. Il colpo di grazia era stato però un brutto infortunio al ginocchio, con conseguente addio alla gara.

Non è da escludere che i tanti controlli clinici di questa fase abbiano fatto scattare un campanello d’allarme. I medici potrebbero aver voluto approfondire. Non è da escludere che nei prossimi giorni Paola Perego possa prendere la parola, sui social o magari in programmi come Domenica In con l’amica Mara Venier. Tutto ciò al fine di rafforzare il messaggio positivo sulla prevenzione.