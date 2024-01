Paola Ferrari ha un altro tumore: “Tra qualche giorno mi opero”

Ancora problemi di salute per la giornalista e conduttrice, che in televisione ha invitato tutti a fare prevenzione

Paola Ferrari ha un altro tumore al viso. A confessarlo la diretta interessata durante un’intervista con la collega Monica Setta nella trasmissione di Rai2 Storie di donne al bivio, nella puntata che andrà in onda il prossimo 25 gennaio. La conduttrice sportiva ha spiegato che il cancro è piccolo rispetto al precedente ma dovrà comunque sottoporsi ad un intervento chirurgico, già in programma nei prossimi giorni. La Ferrari tornerà subito al lavoro appena potrà e ha invitato tutti a fare prevenzione.

Paola Ferrari ha un altro tumore al viso

“Ho avuto un carcinoma maligno al viso: ho avuto molta paura anche per il mio la lavoro. Ho rischiato che mi portassero via mezzo viso. Sono stati bravissimi nel curarmi. Un mese e mezzo fa ho avuto la stessa paura. Per fortuna anche stavolta lo abbiamo preso in tempo. Sì, ho avuto un cancro e anzi ti dico che ne ho un altro, molto piccolo, che è stato scoperto da poco e andrò a operarmi fra qualche giorno. Ma poi sarò comunque la domenica a condurre la mia trasmissione”, ha detto Paola Ferrari a Storie di donne al bivio.

Poi ha aggiunto: “È un carcinoma basiliare, sempre sul viso, l’ho scoperto un mese e mezzo fa, ma è assolutamente allo stadio iniziale e quindi è molto meno drammatico di quello che ho già avuto. Si risolverà in un giorno. È piccolo piccolo e guarirò senza problemi. Non sono assolutamente qui a fare la vittima, ma lo racconto per dire che bisogna stare attenti: state attenti, state attenti, non finirò mai di dirlo”. Paola Ferrari ha invitato tutti a fare prevenzione: “Dobbiamo farla, sempre”.

Riguardo il precedente tumore ha dichiarato: “La volta scorsa non avevo fatto queste ricerche. Un dermatologo mi aveva detto che si trattava di un angioma, una cosa benigna, e ho fatto passare troppo tempo. Se avessi avuto un melanoma, non sarei qui a parlarne. Oggi ho un taglio che va dall’occhio a metà guancia, fatto molto bene. Anzi, non abbiate paura perché i chirurghi italiani sono bravissimi. Per il 2024 mi auguro un’altra scoperta scientifica importante, che possa aiutare specialmente noi donne”.

Paola Ferrari e la scoperta del tumore

Nel 2014 Paola Ferrari si è sottoposta a un delicato intervento, durato ben tre ore, per rimuovere un carcinoma. In diverse occasioni, la presentatrice ha raccontato di aver scoperto la malattia per un caso fortuito mentre si trovato presso l’Istituto Europeo di Oncologia: “Ho incontrato il primario nei corridoi che mi ha chiesto: ‘Ma che cos’hai lì?’. Io pensavo fosse un brufolo. Lui non era convinto, mi ha controllata con i macchinari che hanno loro. In realtà si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante, una cosa piuttosto seria. Necessitava di un intervento importante di rimozione”.

“È un tumore che cresce sotto e ti mangia il viso, i nervi della pelle e degli occhi. È infido, come purtroppo molti tumori. Mi hanno dato più di 40 punti. Ci sono chirurghi bravissimi anche dal punto di vista estetico. Fate attenzione al sole e fatevi vedere se avete dei dubbi. Diamo sempre fiducia ai nostri medici”. In occasione della maratona Rai di Telethon, Paola Ferrari ha inoltre confessato di essere stata molto fortunata, perché in pochi mesi il tumore avrebbe provocato una paresi del volto.