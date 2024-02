Paola Perego torna a Verissimo per raccontare un momento difficilissimo della sua vita. La conduttrice di Citofonare Rai2 è infatti reduce da una delicata operazione con la quale le è stata rimossa una parte del rene, interessato da un carcinoma maligno che fortunatamente è stato preso in tempo. La notizia era arrivata su Instagram come un fulmine a ciel sereno per lei ma anche per il pubblico, che non sospettava minimamente della sua condizione fisica difficile ma parzialmente superata.

Il racconto di Paola Perego a Verissimo

Quando si accetta di sedersi di fronte a Silvia Toffanin, non c’è modo di sottrarsi alla verità. Lo sa bene Paola Perego, che ha spiegato ogni dettaglio del periodo difficile che ha appena attraversato: “Sono reduce da un cancro, non è stato un momento facile ma piano piano mi riprendo. Ho fatto questo post (su Instagram, ndr) con una scritta per ricordare quanto è importante fare prevenzione. Solo così ho scoperto di avere un carcinoma renale, altrimenti non si sarebbe scoperto e si sarebbe ingrandito. Io sono fortunata perché posso farmi tutti i controlli privatamente ma questa possibilità dovrebbe esserci per tutti. Io l’ho capito dopo l’intervento, era capitato ad altri della mia famiglia ma a me mai. E un po’ tutti pensano che possa accadere solo agli altri, tant’è che io non ho realizzato subito. Dopo l’intervento sto elaborando il fatto di aver avuto il cancro. Ho la fortuna di aver amici medici e mettermi in mano ai migliori”.

E prosegue: “I miei figli erano spaventati ma ho detto loro che era una cisti benigna. Ad oggi, non so come cambierà la mia vita e lo sto elaborando in maniera graduale solo adesso. Mi sono allontanata moltissimo dai social, ad esempio, perché la trovo una cosa futile, magari è un momento perché non so come andrà però ho una paura che prima non avevo. Affronto tutto giorno dopo giorno”.

Il dramma degli attacchi di panico

La vita di Paola Perego è stata tutt’altro che semplice, sebbene caratterizzata da moltissimi successi e soddisfazioni. Di questo disturbo aveva già parlato, ma oggi è voluta tornarci su: “Ho vissuto più di 20 anni di attacchi di panico. Ma dopo che sono venuta da te mi hanno scritto tantissime persone su Instagram e mi dicono che hanno trovato la forza di combattere grazie alla mia esperienza. Ho smesso di assumere psicofarmaci dopo 25 anni, quando finalmente ne ero uscita. Ora non ho più nessun problema ma con le cure sono riuscita ad andare avanti, non c’era altro modo”.

E ancora: “I farmaci ti appiattiscono le emozioni, ti bloccano tutto. Ero sotto controllo medico ma quando tornavo a casa aspettavo il prossimo attacco di panico. Non potevo però lasciare il lavoro perché non avrei saputo come mantenermi. La cosa peggiore era uscire di casa, la paura della paura è quella che ti frega. Quando ne esci sei una persona migliore, perché ti conosci. Dopo è tutto più bello perché c’è più consapevolezza”.

In questo suo percorso di ripresa è stato fondamentale il marito Lucio Presta, che ha vissuto la sua malattia con grande coraggio: “Lui è uno molto accudente ma io lo conosco. Dagli amici ho saputo che lui stava peggio di me. Si è sentito impotente: cosa puoi fare di fronte a un cancro?”. Paola Perego è fuori dal periodo più difficile ma deve continuare coi controlli, che ha deciso di vivere con tutta la determinazione che ha sempre dimostrato.