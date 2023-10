Fonte: IPA Paola Perego

Grave lutto per Paola Perego. La conduttrice di ‘Citofonare Rai due’ ha infatti perso l’amato zio, ed ha voluto porgergli il suo ultimo saluto con un toccante ricordo sui social. Attualmente impegnata con le prove dello show ‘Ballando con le stelle’, la presentatrice ha riversato il proprio dolore in un commovente post su Instagram: insieme ad una serie di scatti in compagnia dello zio, Paola ha allegato una dedica carica di dolore e nostalgia, in cui si chiede “Come faccio senza di te?”. Moltissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla Perego, anche da parte di colleghi e volti celebri del mondo dello spettacolo.

L’addio di Paola Perego allo zio

La perdita di una persona cara lascia spesso vuoti incolmabili, che solo lo scorrere del tempo può in parte ridimensionare. Lo sa bene, purtroppo, Paola Perego, che nelle ultime ore ha perso uno zio a cui era molto legata. Scossa dal grande dolore, la conduttrice ha voluto affidare ad un post sui social il suo ultimo saluto al parente scomparso, ricordando con alcuni scatti i momenti più belli vissuti in sua compagnia. Sono foto piene di gioia e serenità, in cui tanto la Perego che lo zio appaiono felici e sorridenti, dando prova di grande intesa ed affetto.

“Zio abbiamo condiviso una vita… e ora chi mi chiamerà “gioia”? Chi ci sarà quando avrò bisogno di sfogarmi… Chi mi dirà “fate quello che volete ma non pentitevi” ? ” si chiede Paola nella didascalia che accompagna il carousel. “Tu ci sei sempre stato per 30 anni. E adesso? È troppo grande il vuoto zio…. Come faccio senza di te? La complicità tra di noi era unica e irripetibile. Non dovevi andartene così” commenta ancora la presentatrice lombarda con una vena di malinconia. Accanto a lei, in un momento così difficile, il marito Lucio Presta e i figli, oltre ai numerosi fan che non hanno tardato a manifestarle la propria vicinanza.



I messaggi di cordoglio degli altri vip

Paola Perego era impegnata nelle prove della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle – di cui sarà una concorrente’ – quando è stata raggiunta dalla notizia della scomparsa dell’adorato zio. La conduttrice è stata immediatamente sommersa dall’affetto di amici e colleghi, alcuni dei quali anche molto conosciuti. Diversi volti noti dello spettacolo hanno infatti commentato il saluto social della presentatrice, facendole sentire la propria vicinanza. Simona Ventura, che con lei aveva condotto ‘Citofonare Rai 2’, ha scritto “No Paola, mi dispiace moltissimo”, così come Sandra Milo “Mi spiace molto per te e per la tua famiglia. Ti stringo con sincero affetto”.

Stefano Bettarini, che conosceva lo zio di Paolo in prima persona, lo ha salutato in modo affettuoso “Peones, mi mancheranno le nostre chiacchiere”, mentre Carmen Russo ha commentato “Non è possibile. Caro Paolo, un abbraccio con tutto il cuore ovunque tu sia”. Scorrendo il post, si scorgono anche parola d’affetto da parte di Ema Stokhloma, Elisabetta Gregoraci e Mietta. Un coro unanime di condoglianze che dimostra come, in alcune circostanze, anche nel mondo dello spettacolo esistano rapporti di amicizia puri e sinceri.