Fonte: IPA Paola Perego

Paola Perego si è vista costretta ad abbandonare la diretta di Citofonare Rai2 per un malore. La conduttrice, che aveva iniziato regolarmente la puntata con Simona Ventura, non è tornata in studio per continuare con la trasmissione che ha lasciato nelle mani della sua collega e amica. Un nuovo forfait, quindi, dopo che era stata assente a seguito della delicata operazione alla quale si era sottoposta per rimuovere il tumore renale che ha scoperto di avere per caso e a cui si aggiunge anche la mancata ospitata a Domenica In che era prevista proprio per il 3 marzo.

Malore per Paola Perego, come sta

A dare la notizia è stata Simona Ventura che è rimasta da sola in studio: “Paola non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. È andata a casa”, ha spiegato la conduttrice quando ha ripreso la linea da RaiSport e per giustificare come mai si trovasse da sola in studio. Salta anche l’appuntamento su Rai Radio2 della domenica pomeriggio, dove conduce Touché con Nicoletta Simeone e Adriano Panatta.

Niente di grave insomma, proprio come ha tenuto a spiegare lei: “Purtroppo sono stata poco bene, quindi non potrò proseguire la diretta che invece andrà avanti con la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ci vediamo domenica prossima”.

Il tumore renale scoperto per caso

“La prevenzione è davvero importantissima: mi è capitato di scoprire che qualcosa non andava da normalissimo un check-up. Da lì, si è vista una cosa che non andava molto bene al rene, quindi hanno fatto subito un altro esame e la diagnosi è stato subito carcinoma”, aveva spiegato nel corso della puntata di Verissimo dov’era stata ospite e in cui aveva anche raccontato di aver vinto la sua battaglia contro gli attacchi di panico: “Perché non si riesce a uscire, non si riesce a prendere un aereo, non si riesce a guidare la macchina: insomma non si riesce a fare veramente niente per paura che poi ti venga la paura, che è proprio ciò che ti frega”.

Il tumore è quello che l’ha cambiata davvero e ha modificato il suo modo di reagire agli eventi: “È stato strano, sono quelle cose che pensi che possono capitare agli altri, ma non a te. Mi sono spaventata solo dopo, quando ho capito. Poi, certo, vai su Internet e leggi qualunque cosa”. Ma, appena ricevuta la diagnosi, ha svelato, “mi è capitato di andare al bar con gli amici e dire dai, ho un cancro, offro io!”, aveva aggiunto di fronte a Silvia Toffanin durante la prima intervista seguita alla diagnosi di tumore.

La notizia era stata data da lei subito dopo l’intervento con il quale le è stata asportata una parte di rene attraverso un post su Instagram sotto il quale sono comparsi decine di migliaia di commenti in suo supporto. Ora la situazione è tornata alla normalità ma deve rimanere sotto controllo per alcuni anni.