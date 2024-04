Fonte: IPA Simona Ventura

Nella puntata di domenica 7 aprile 2024 di Citofonare Rai2, Simona Ventura ha condotto con una paresi del nervo facciale. La conduttrice ha voluto rassicurare subito gli spettatori, spiegando che si tratta di un momento transitorio, che si sta curando e di “non mollare mai”. Cos’è successo e come sta: le sue parole sui social e la preoccupazione dei fan.

Simona Ventura conduce Citofonare Rai2 con una paresi al nervo facciale

“Ho mezza faccia bloccata”, così ha esordito SuperSimo, il soprannome di Simona Ventura, durante la puntata di domenica 7 aprile 2024 di Citofonare Rai2. In onda come ogni domenica vicino a Paola Perego, con cui ha ormai un bel rapporto professionale e d’amicizia, la conduttrice ha spiegato cosa è successo. “Mi puoi anche riprendere a piano americano, dovete sapere che da ieri ho mezza faccia bloccata”, il regista stava cercando di non riprendere parte del viso della Ventura, che su X (ex Twitter) è subito intervenuta per comunicare agli spettatori e fan le proprie condizioni di salute. “Ragazzi, succede: l’importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare”.

“Non è niente di che, è il freddo. Mi sto curando. Succede”. Di rimando, Paola Perego ha voluto supportare l’amica e collega, dicendole che è “bella lo stesso”. In realtà, tutto è iniziato con un video condiviso dalla conduttrice stessa poco prima della puntata. Parte del viso, inquadrata nel video, era appunto bloccata: molti utenti avevano avanzato sin da subito l’ipotesi di una paresi, senza trovare riscontro fino alla puntata.

Simona Ventura, come sta

Come spiegato dalla Ventura stessa, per fortuna “non è niente di che, è il freddo”. Si è già sottoposta alle cure e la situazione rientrerà in seguito. Non solo ha voluto tranquillizzare gli spettatori in diretta televisiva, ma anche sui social, dove ha confermato il tutto. Al di là di questo momento “no”, è un periodo molto felice per la conduttrice, che il 6 luglio 2024 sposa a Rimini il suo compagno Giovanni Terzi, con cui ha partecipato a Ballando con le Stelle (ma non in coppia). Da Antonella Clerici, a È sempre mezzogiorno, ha svelato qualche dettaglio in più sull’imminente matrimonio.

“Non voglio essere sobria, non è da me. Enzo Miccio curerà tutto. Lui è l’amore della mia vita. Stiamo preparando tutto. Celebreremo le nozze a Rimini, la nostra città del cuore, il Grand Hotel di Rimini è il nostro luogo del cuore. Faremo una festa pre-wedding, abbiamo già fatto una lista di ospiti, siamo sui mille”, nozze in grande stile per Simona Ventura e Giovanni Terzi, dunque. Sull’abito da sposa, invece, una precisazione: “Bianco, ma siccome siamo donne di spettacolo, vogliamo essere spettacolari. Spero di esserlo. Avremo diversi look, Enzo Miccio sta curando tutto. Non voglio essere sobria, non è da me”. Molto è già stato deciso, dunque, e la proposta di matrimonio è arrivata in diretta, proprio durante la partecipazione a Ballando con le Stelle. “Ci sposeremo nel 2024, la data l’abbiamo definita due volte, ed è successo di tutto”, così la Ventura lo aveva anticipato a BellaMà da Pierluigi Diaco.