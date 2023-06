Simona Ventura senza freni: la stoccata a Barbara D’Urso non perdona

Fonte: IPA Simona Ventura: la stoccata a Barbara D'Urso che non perdona

Sono entrambe due regine dell’intrattenimento, eppure è chiaro ormai da tempo che tra Simona Ventura e Barbara D’Urso ci sia qualche problema irrisolto. A parlare della collega (e a darle una stoccata) è stata la stessa SuperSimo che ospite al Festival della Tv di Dogliani si è confessata senza filtri (né freni) anche sul rapporto con Barbara.

Simona Ventura: la frecciata alla collega Barbara D’Urso

Che non scorra buon sangue tra Barbara D’Urso e Simona Ventura è ormai cosa palese a tutti. Al Festival della Tv di Dogliani, dove è stata tra gli ospiti d’onore, la stessa Simona non ha avuto alcun problema a confermare l’attrito con la collega approfittando di una domanda dal pubblico per tirarle una bella frecciatina.

“Non vado da Barbara D’Urso perché non voglio e perché non mi invita” ha risposto Simona Ventura a chi le ha chiesto perché non ci sia stato mai un incontro televisivo tra le due bionde della tv “Come mai? A me va bene così. Ti posso dire una cosa, io non sono mai escludente, non lo sono mai stata. Sono gli altri”.

A quanto pare, quindi, a detta della Ventura il mancano incontro sullo stesso palco tra lei e la D’Urso durante i diversi anni che entrambe hanno lavorato a Mediaset è colpa proprio di quest’ultima.

Quale sia il motivo di tale astio (da parte, secondo Simona, di Barbara) rimane un mistero, considerato anche che la Ventura ha anche collaborato con il figlio della D’Urso, Emanuele Berardi, nella produzione del suo programma per Real Time Discovery Simo.

Quella lanciata durante il Festival della Tv di Dogliani non è stata la prima frecciatina della Ventura verso la D’Urso. Proprio nel 2021 alla domanda di un giornalista che le chiedeva chi preferisse tra Barbara e Mara Venier (compagna del padre dell’ex della Ventura) lei ha risposto: “Preferisco una pizza”. AAffermazione che di certo non avrà fatto piacere a nessuna delle due colleghe.

Fonte: IPA

Simona Ventura dalla parte di Fazio: “Per la Rai è una perdita”

Se non vedremo mai Barbara D’Urso, che sul finale di questa stagione di Pomeriggio 5 ha messo a tacere tutte le voci sul suo addio a Mediaset, e Simona Ventura sullo stesso palco, la coppia formata da SuperSimo e Paola Perego di Citofonare Rai2 ha riscosso un grandissimo successo.

«Credo che siamo le prime a lavorare tra donne dai tempi di Carrà e Mina: con Paola ci vogliamo un gran bene» ha affermato la Ventura «Ho lanciato negli anni moltissime donne e ho dato loro tanto spazio: certo, le mie più nemiche sono state le donne ma altre donne sono anche quelle che mi hanno salvato nei momenti peggiori».

Nonostante sia ormai un volto Rai, durante l’incontro con il pubblico al Festival della Tv di Dogliani Simona Ventura non ha avuto alcun timore a difendere anche l’amico Fazio che di recente ha abbandonato l’azienda dopo 40 anni: «È una grossa perdita per. Lui andrà al Nove, una nuova vita, una nuova esperienza. E uno bravo così farà bene anche al Nove. Lo seguiremo».

Sempre sincera, con se stessa e con gli altri, Simona Ventura ha anche ammesso che non esiste, a oggi, una sua erede in tv: «Ci si è molto soffermati sulla superficialità. La gavetta è la base di ogni cosa e non tutte le ragazze che sono in tv l’hanno fatta».