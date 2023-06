Barbara D’Urso chiude “Pomeriggio Cinque” e svela il suo futuro a Mediaset

Rimane o va via? Rimane, rimane. Barbara D’Urso chiude Pomeriggio Cinque e ci racconta qualcosa di più sul suo futuro a Mediaset, incerto fino a qualche settimana prima della conclusione del programma. Nessuno sconvolgimento, quindi: la conduttrice partenopea torna alla guida del programma da settembre, proprio com’era stato anticipato da DavideMaggio, e non solo. Pare che resti in azienda almeno per un altro anno, nonostante il suo contratto a breve scadenza facesse presupporre ben altro.

Barbara D’Urso, le sue parole per il pubblico

“Ci vediamo a settembre, ovviamente”. È così che Barbara D’Urso ha fugato ogni dubbio sulla sua permanenza su Canale5, messa in dubbio dai tempi ristretti del suo contratto e dalla sua volontà di voler sperimentare altre vie. Si è parlato di Rai, perfino della possibilità di far parte della giuria di Ballando con le stelle, e di un approdo singolare su Netflix che non è mai stato confermato da nessuna parte. La verità è però sotto gli occhi di tutti: lei non ha intenzione di lasciare a Mediaset.

Dopotutto, la sua fedeltà all’azienda è cosa nota. Non si è mossa di un millimetro nemmeno quando si è trattato di lasciare indietro i suoi programmi di punta, soprattutto Live – Non è la D’Urso con il quale era approdata in prima serata dopo molto tempo. Si è sempre rimessa alle decisioni aziendali e ha sposato le regole della nuova linea editoriale voluta da Piersilvio Berlusconi, più rigida rispetto a quella del passato, continuando a svolgere il suo lavoro al meglio delle sue possibilità.

Sembrerebbe, comunque, che la conduttrice avesse chiesto un programma di prima serata e che le sia stato negato, motivo per il quale il suo attaccamento indiscusso verso l’azienda avrebbe iniziato a vacillare. Tante perplessità ma una sola certezza: Pomeriggio 5 torna a settembre nella sua consueta fascia oraria, con attualità e una fascia di intrattenimento, argomento che le è di certo più congeniale.

Il suo futuro e i nuovi progetti

Sul fronte televisivo, al momento della chiusura del suo unico programma su Canale5, pare che sia tutto fermo. La sua volontà di sperimentare cose nuove è sempre vive ed è stata ben dimostrata nel corso di questa stagione che si è appena conclusa. La conduttrice, nonché attrice, è infatti finalmente tornata a teatro con la commedia Taxi a due piazze, e ha sperimentato anche un podcast – Amiche mie – nel quale ha raccontato gioie e dolori delle più belle amicizie della sua vita.

Non sono mancate, poi, le grandi soddisfazioni familiari. È infatti diventata nonna di una bambina, che ha tenuto segreta fino a quando suo figlio e sua nuora non le hanno dato il permesso per parlarne in tv. Per confermare la notizia ha scelto il salotto di Verissimo di fronte a Silvia Toffanin, alla quale ha rivelato la notizia che in molti avevano intuito da tempo. La piccola non si è mai vista, se si fa eccezione per la foto di una manina comparsa su Instagram, e non si conosce il suo nome. I suoi figli, infatti, sono molto riservati e non amano apparire in pubblico