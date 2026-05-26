Perché Barbara D’Urso non torna in tv, ora parla il dirigente Rai

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IPA Barbara D'Urso

Il futuro televisivo di Barbara D’Urso continua a far discutere. A riaccendere l’attenzione sul possibile approdo della conduttrice in Rai è stata un’intervista rilasciata dal Direttore Intrattenimento Prime Time della tv pubblica, Williams Di Liberatore, che ha tracciato un bilancio sull’attuale fase dell’azienda e sui progetti in vista della prossima stagione televisiva.

Il dirigente ha commentato le recenti dichiarazioni dell’ex volto di Mediaset, che ha raccontato di aver lavorato a lungo su alcuni progetti destinati alla tv di Stato, salvo poi vedere tutto fermarsi improvvisamente. Parole che hanno inevitabilmente alimentato indiscrezioni e interrogativi sul rapporto tra la conduttrice e il servizio pubblico.

Di Liberatore ha confermato che contatti e valutazioni ci sono effettivamente stati ma poi non è finita nel migliore dei modi. “Dissi ai palinsesti dello scorso anno che avevo valutato un suo progetto, come quello di altri talent, ma la pianificazione editoriale non ha potuto permettere l’inserimento di nuovi programmi”, ha spiegato all’Adnkronos, lasciando intendere che il mancato approdo della D’Urso non sarebbe stato legato a questioni personali, bensì a scelte organizzative ed editoriali interne all’azienda.

Rai, Di Liberatore fa chiarezza sul caso Barbara D’Urso

Le parole del dirigente Rai confermano dunque che qualcosa era realmente “in cantiere” per Barbara D’Urso. Ma, almeno per il momento, non sarebbe stato trovato uno spazio adeguato all’interno della programmazione della rete pubblica. E negli ultimi mesi si è dovuta accontentare dell’esperienza a Ballando con le Stelle.

Resta però aperto il grande interrogativo sul futuro professionale della presentatrice. Carmelita tornerà in televisione già dalla prossima stagione oppure il suo stop continuerà ancora? Una risposta più chiara potrebbe arrivare tra poche settimane, quando verranno presentati ufficialmente i nuovi palinsesti Rai 2026-2027.

Dopo il brusco allontanamento da Mediaset, il nome della conduttrice è stato più volte accostato alla Rai, alimentando aspettative e dibattiti tra addetti ai lavori e pubblico televisivo. D’altronde, la lunga carriera della D’Urso e il forte seguito costruito negli anni continuano a renderla uno dei volti più discussi del panorama televisivo italiano.

Ma nessuna conferma ufficiale è arrivata su eventuali nuovi programmi o collaborazioni. La sensazione è che la partita sia ancora aperta e che molto dipenderà dagli equilibri interni e dalle strategie editoriali della prossima stagione.

Lo scontro con Mediaset e le parole della conduttrice

Intanto Barbara D’Urso – che ha recentemente compiuto 69 anni – continua a portare avanti pubblicamente la sua battaglia contro Mediaset, con cui ha collaborato per decenni e dalla quale si è separata improvvisamente nel 2023.

In una recente intervista concessa a La Stampa, la conduttrice ha raccontato con amarezza le modalità con cui si sarebbe concluso il suo rapporto professionale con l’azienda oggi guidata da Pier Silvio Berlusconi.

“Tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia decisione e, per giunta, mi è stata comunicata da terze persone”, ha dichiarato, aggiungendo di non aver più ricevuto spiegazioni dirette né contatti successivi.

Parole forti, che hanno contribuito ad alimentare ulteriormente il chiacchiericcio attorno alla sua uscita di scena dalla televisione generalista. La stessa D’Urso ha inoltre sostenuto che, dopo l’interruzione del rapporto lavorativo, sarebbe stato imposto un “divieto assoluto” di avere contatti con lei.

Una vicenda che continua a dividere il mondo dello spettacolo e che, almeno per ora, resta ancora lontana da una conclusione definitiva.