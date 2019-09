Chi è Diana Poloni, la fidanzata di Francesco Renga

editato in: da

Un romantico ballo abbracciato a lei, è l’immagine che Francesco Renga ha scelto per uscire allo scoperto con la compagna, Diana Poloni.

Da quando si è lasciato con Ambra Angiolini, il cantante bresciano ha protetto dalla curiosità di pubblico e fan la sua nuova relazione.

Oggi però, un po’ a sorpresa, mentre la nuova storia d’amore della sua ex con mister Massimiliano Allegri va a gonfie vele, anche Renga finalmente ha deciso di rendere pubblica la sua felicità il suo amore per Diana, postando la foto di un tenero momento con la compagna. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore di Francesco Renga?

Diana Poloni condivide con il compagno l’attitudine alla riservatezza. Quasi invisibile sul web, la bionda fidanzata di Renga ha un profilo Instagram privato e ha scelto come immagine del profilo una frase che rivela molto del suo carattere: “Non sei mai completamente vestita, se non indossi un sorriso”.

Lontana anni luce dal mondo dello spettacolo e dalla mondanità dello showbiz, la compagna di Renga si occupa di risorse umane in un’azienda del settore dei distributori automatici. Solare, positiva e bellissima, la Poloni è bresciana purosangue come il cantante.

La storia d’amore tra i due, secondo le indiscrezioni, andrebbe avanti da ben quattro anni. Diana e Francesco si sarebbero conosciuti nel periodo più duro di lui, subito dopo la separazione da Ambra Angiolini.

Una storia lunghissima e quindi non facile da buttarsi alle spalle, quella con la showgirl romana, da cui sono nati due figli, Jolanda di 15 anni e Leonardo di 13.

Tra le cause della rottura, il cantante bresciano aveva indicato in un’intervista anche la difficoltà di gestire una storia d’amore tra due personaggi noti che è stata sempre, per forza di cose, sotto i riflettori e, alla fine ha pagato questa eccessiva esposizione mediatica.

Forse per questo, con la nuova compagna Renga è andato davvero con i piedi di piombo: lui e Diana si frequenterebbero da anni, erano già stati paparazzati insieme, ma solo ora il cantante ha deciso di ufficializzare con un ballo rivelatore il nuovo amore della sua vita.