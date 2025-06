Ambra Angiolini, la dedica d’amore alla figlia Jolanda e Renga: “Momenti di felicità”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Ambra Angiolini

Ambra Angiolini sorprende ancora una volta, con una dedica bellissima su Instagram che svela il legame fortissimo non solo con la figlia Jolanda, ma anche con Francesco Renga, suo ex compagno.

La dedica di Ambra Angiolini su Instagram

48 anni e due figli – Jolanda e Leonardo – Ambra Angiolini non ha mai nascosto di avere costruito, nel corso degli anni, un ottimo rapporto con il suo ex Francesco Renga.

Il cantante e l’attrice sono stati legati dal 2003 al 2015. Una storia d’amore importante e un sentimento indissolubile, come ha raccontato più volte la stessa Ambra.

“Noi, superata la delusione, superata la rabbia, ci siamo ritrovati per il motivo per il quale ci eravamo scelti, cioè per un amore folle – aveva spiegato qualche tempo fa -. Io non credo di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo. E in nome di quell’amore continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli”.

Un legame importante che ora Ambra torna a raccontare su Instagram, postando alcune foto che raccontano momenti speciali della sua vita. La nascita della figlia di alcuni amici, il saggio di Jolanda in cui era presente anche il cantante, e una cena con la figlia e Francesco Renga.

Fra le foto più belle c’è proprio quella in cui Renga e la Angiolini baciano sulla guancia Jolanda. Uno scatto che racconta tutta la felicità di quei momenti.

“Momenti d’amore contro la paura – ha scritto Ambra – è nata Bea, Jolanda che corre dal papà, i saggi quelli belli di vita vera, le persone importanti, i baci che ti fanno tornare piccoli… in qualcosa bisogna ancora credere”.

Fra i tanti commenti anche quello di Jolanda Renga. La figlia del cantante e dell’attrice ha scritto: “Siamo fortunati”, aggiungendo un cuore rosso. Immediata la risposta della madre. “L’abbiamo scelto”, ha replicato Ambra.

Ambra Angiolini e Francesco Renga, un rapporto speciale

Con intelligenza e coraggio, Francesco Renga e Ambra Angiolini sono riusciti a ricostruire un rapporto d’amicizia, creando una vera e propria famiglia allargata.

Il cantante ormai da diverso tempo è legato a Diana Poloni, chef e ristoratrice bresciana che gli ha regalato un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con Ambra Angiolini.

L’attrice invece ha vissuto una storia d’amore con Massimiliano Allegri dal 2017 al 2021. Una relazione che sembrava felice, terminata bruscamente a causa di un tradimento dell’allenatore. In seguito ha avuto una relazione con Andrea Bosca, collega conosciuto sul set di Sempre al tuo fianco, serie tv girata a Stromboli.

L’attuale compagno sarebbe Damiano Michieletto, regista teatrale classe 1975 con cui non ha mai nascosto una forte intesa. Qualche tempo fa l’attrice aveva spiegato di essere serena e di non avere paura della solitudine: “Voglio rallentare, capire, poi corro per lavoro – aveva detto -, ma il mio tempo ho bisogno di investirlo in un certo modo e di non aver paura di andare a prendere tutto quello che devo prendere per sembrare il più normale possibile, perché se la definizione di ‘normale’ oggi è quella che vedo, io sicuramente non sono normale”.