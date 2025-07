Ambra Angiolini all’esame di maturità del figlio Leonardo Renga: le foto rare e tenerissime

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

L’emozione della maturità e il sorriso di una mamma fiera di suo figlio: Ambra Angiolini ha voluto raccontare su Instagram l’esame di Leonardo Renga, suo secondogenito. L’attrice ha postato una serie di scatti che documentano il giorno della maturità del ragazzo, fra emozioni forti e commozione.

Ambra Angiolini su Instagram con Leonardo Renga

Se Jolanda Renga, primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è sempre apparsa più estroversa e social, il secondogenito dell’ex coppia, Leonardo, è piuttosto riservato. 19 anni e un sorriso identico a quello della sua famosissima mamma, il giovane ha affrontato quest’anno l’esame di maturità.

Ad accompagnarlo a questo appuntamento importante c’era sua madre, Ambra, che ha documentato l’evento su Instagram. L’attrice e conduttrice ha postato uno scatto in cui si tiene per mano con il figlio, foto in cui è in attesa di assistere all’orale della maturità e immagini che raccontano il post esame, con festeggiamenti e sorrisi.

“Matura e… Maturo! – ha scritto Ambra -. Grazie all’esame di maturità ho conosciuto un ragazzo brillante e coraggioso davanti alle prime prove del suo diventare più Leonardo che mai. Cintura nera di collegamenti impossibili e grazie Stefy per avermi stretto la mano durante l’esame di mio figlio, mentre mi disperavo cercando di non essere troppo rumorosa”.

Classe 2006, Leonardo è il secondo figlio nato dall’amore fra Renga e Ambra Angiolini. Ha una sorella maggiore, Jolanda, che ha 21 anni. Entrambi sono legatissimi ai genitori che, nonostante la separazione, sono rimasti molto uniti e oggi hanno uno splendido rapporto.

Proprio qualche mese fa, Francesco Renga e Ambra Angiolini si erano riuniti per festeggiare i 19 anni di Leonardo. Anche in quell’occasione l’attrice aveva raccontato la serata su Instagram fatta di una cena intima e di candeline su una piccola torta con scritto: “Auguri Leo”.

Il rapporto speciale fra Ambra Angiolini e Francesco Renga

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno scelto di costruire un rapporto fatto di complicità e amicizia dopo la fine del loro legame. Una storia d’amore bellissima, iniziata nel 2003 e terminata nel 2015. Oggi lui è legato a Diana Poloni, mentre Ambra Angiolini, dopo la fine della relazione con Massimiliano Allegri, ora sarebbe nuovamente felice accanto a Damiano Michieletto, regista teatrale conosciuto sul set di una fiction girata in Sicilia.

“Non credo di aver provato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo – aveva spiegato qualche tempo fa lei -. Nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande che noi condividiamo felicemente”.

“Se l’amore è vero e genera qualcosa di così grande, come due figli, continua, anche se muta – ha confidato lui di recente in un’intervista al Corriere della Sera, parlando del rapporto con l’ex compagna -. Con Ambra mi confronto tutti i giorni. Il nostro rapporto è molto migliore adesso che quando stava finendo la convivenza. Tra noi non ci sono più gli attriti, le differenze e il disagio che ci hanno portato alla separazione”.