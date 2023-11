Fonte: IPA Marco Columbro

C’era una grande attesa per il ritorno di Marco Columbro in tv: il conduttore, ormai da anni lontano dal piccolo schermo, si è raccontato nel salotto di Caterina Balivo. Ospite de La Volta Buona si è raccontato tra carriera e vita privata, svelando aneddoti divertenti sui suoi esordi, lasciandosi andare anche su una confessione sulla sua compagna.

Marco Columbro a La Volta Buona, gli esordi in tv e i nuovi progetti

La carriera di Marco Columbro nel mondo dello spettacolo è iniziata un po’ per gioco: l’ha raccontato a La Volta Buona, dove ospite di Caterina Balivo ha parlato dei suoi primi passi nel teatro e poi in televisione. “Io all’epoca studiavo psicologia per diventare sessuologo, nel frattempo però avevo una compagnia… Facevamo sempre tanti scherzi e un’amica comune aveva bisogno di un regista e così mi sono spacciato per professionista senza aver messo mai piede in teatro. Alla fine vincemmo il primo premio, fondando una compagnia”.

Un percorso, quello in teatro, che lo portò in breve tempo ad approcciarsi anche alla recitazione al mondo della tv, dove divenne uno dei giganti del piccolo schermo. Impossibile non ricordare, insieme alla padrona di casa, la grande amicizia con Lorella Cuccarini, con la quale ha condiviso tanti palchi televisivi: “Mi manchi in tv, mi manchi in teatro. Sei stato il mio compagno di viaggio preferito”, ha dichiarato la prof di Amici in un video messaggio dedicato all’amico.

Oggi Columbro ha cambiato vita, come ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Rai 1: “Ho tralasciato il mondo dello spettacolo – ha spiegato senza alcun rimpianto – e oggi faccio il giornalista. Mi diverto a parlare di prodotti Green su Business24, perché in Italia ci sono grandi imprenditori di cui è giusto raccontare”.

E ha accennato anche ai suoi nuovi progetti lavorativi: “Mi manca il teatro più della tv. Sto aspettando una proposta degna, perché se devo tornare lo faccio con una cosa bella. Sto lavorando su un progetto che dirò. Mi hanno fatto una proposta interessantissima che aspettavo da anni: uno spettacolo tratto da un film molto noto”.

Le parole inaspettate sulla compagna Marzia Risaliti

Sebbene sia molto riservato sulla sua vita privata, Marco Columbro ha anche accennato alla sua compagna, alla quale è legato da qualche anno. Dopo la relazione con Stefania Santini, durata per vent’anni, il presentatore ha ritrovato l’amore con l’attrice di teatro Marzia Risaliti.

I due hanno coltivato il loro sentimento lontani dalla luce dei riflettori, e stanno insieme da ben tredici anni: “Marzia è una ragazza molto intelligente, bellissima e simpatica, ed è un po’ la mia consigliera“, ha raccontato a Caterina Balivo.

La coppia si è conosciuta grazie alla passione comune per il teatro, come aveva raccontato qualche tempo fa a Diva e Donna: “È venuta a Roma alle prove di un mio spettacolo. Come spesso mi capita in queste situazioni, faccio l’antipatico, anche se è solo una tattica. Ho visto una bella donna e non volevo ammettere che mi aveva affascinato”. Columbro è poi subito corso ai ripari: “Ho fatto il gentiluomo e l’ho invitata a teatro, a Firenze, dove abitava: da lì in avanti l’ho bombardata di telefonate fino a che non ci siamo messi insieme”.