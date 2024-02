Una telefonata in diretta a sorpresa, che ha stupito Caterina Balivo. Grandi complimenti da parte dell'amatissimo conduttore

Caterina Balivo ha avuto come ospite nello studio di La Volta Buona il bel noto ballerino Manuel Franjo. Un collegamento diretto con il Festival di Sanremo, del quale ha parlato ampiamente nel corso di questi giorni.

Il motivo è presto spiegalo. Il suo nome è stato preso in prestito da Fiorello per una coreografia con Lorella Cuccarini sul palco dell’Ariston, durante una delle serate dell’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus. Un bel po’ di trucco e anche una folta parrucca, a richiamare la capigliatura che il ballerino vantava anni fa. In studio ha parlato ampiamente di sé, il vero Manuel Franjo, tra passato e presente, fino a ricevere una telefonata da Pippo Baudo, che voleva salutarlo calorosamente.

Chi è Manuel Franjo

I più giovani non avranno probabilmente colto la citazione, credendo che il ballerino Manuel interpretato da Fiorello a Sanremo fosse frutto della sua immaginazione. In realtà si trattava di un’imitazione di Manuel Franjo, indimenticabile per chiunque abbia amato Fantastico, celebre show del sabato sera degli anni Ottanta.

Ha per anni ballato al fianco di Lorella Cuccarini e non solo. Si tratta di un ballerino venezuelano, che aveva debuttato a Fantastico 5, al fianco della “rivale” della conduttrice, Heather Parisi. È poi tornato nella sesta edizione, affiancando proprio la Cuccarini. Se a febbraio 2024 ha messo piede a Sanremo la sua imitazione, nel 1985 è stato proprio lui a calcare il palco dell’Ariston. Era il primo ballerino di Patty Brard, valletta al tempo di Pippo Baudo.

La telefonata di Pippo Baudo

Non era organizzata la telefonata di Pippo Baudo a La Volta Buona di Caterina Balivo. Il celebre e amatissimo conduttore ha voluto fare i propri saluti a Manuel Franjo. Ha infatti avuto modo di conoscerlo molto bene nel corso degli anni. A lui ha detto, con grande affetto: “Sei stato una parte importante della mia vita professionale”.

Caterina Balivo è rimasta di stucco nello scoprire che proprio Baudo era in collegamento con lo studio. Una sorta di “carrambata”, citando la compianta Raffaella Carrà. Non ha potuto far altro che ringraziarlo di questa sorpresa, decisamente apprezzata anche dal pubblico.

“Noi siamo molto colpiti da questa telefonata. Non era scontata e ti ringraziamo molto”. Ecco le poche parole della padrona di casa. Quest’ultima ha inoltre tenuto a sottolineare come, di fatto, Baudo sia sempre stato citato in questi giorni sanremesi nel suo studio. È infatti impossibile parlare della storia del Festival senza ricordarlo.

Avendone la chance, la Balivo gli ha posto una domanda sull’altra ballerina citata, Lorella Cuccarini: “Non so se hai seguito il Festival e se ti è piaciuto. La tua Lorella Cuccarini sempre in gran forma”.

Baudo ha quindi voluto fare i suoi più sinceri auguri all’ex pupilla: “È stata bravissima anche questa volta”. Parole dolci un po’ per tutti da parte di Pippo, che reputa bravissima anche Caterina Balivo. Un momento tenero e quasi commovente, nel quale anche Manuel Franjo si è detto colpito da questo gesto. Una sorpresa che è chiaramente frutto di un forte sentimento di stima e affetto.