Michelle Hunziker e Lorella Cuccarini si esibiscono per la prima volta insieme e travolgono il pubblico nella prima puntata di Michelle Impossibile and Friends

Al via Michelle Hunziker and Friends, show giunto alla sua terza edizione che torna sul piccolo schermo con la sua ben collaudata formula: tanti ospiti, momenti divertenti ma anche di grande emozione e al centro lei, la padrona di casa Michelle Hunziker. Nella prima puntata andata in onda mercoledì 6 marzo la conduttrice di origine svizzera ha potuto finalmente realizzare uno dei suoi sogni, ospitando per la prima volta nello show ed esibendosi al fianco di Lorella Cuccarini, che ha definito senza mezzi termini “la fonte della mia ispirazione”.

Michelle Hunziker e Lorella Cuccarini travolgenti sul palco

Hanno esordito con una coreografia sulle note del celeberrimo musical Fame (Saranno Famosi) e non avrebbero potuto donare performance migliore al pubblico di Michelle Impossible. La coppia Hunziker-Cuccarini è stata a dir poco travolgente sul palco dello show di Canale 5, merito di un mix di talento e bellezza che di certo non può passare inosservato.

Michelle Hunziker non è riuscita a nascondere l’emozione per la presenza dell’iconica Lorella, con la quale condivide molte cose: biondissime, sorridenti, capaci di cimentarsi nel canto come nella danza coinvolgendo qualsiasi tipo di pubblico. Due generazioni a confronto, “tutte e due figlie di Pippo Baudo” come ha tenuto a ricordare la Cuccarini, ma non solo.

“Lei è stata la fonte della mia ispirazione – ha ammesso la Hunziker – e io adesso finalmente sono qua con te”, incalzata subito dalla sua ospite: “Sono molto felice e non sono parole di circostanza. Io e questa signora qui ci siamo sempre viste tante volte a telecamere spente. Ci siamo sempre ripromesse di fare qualcosa insieme e finalmente ce l’abbiamo fatta“. Una prima volta che hanno decisamente superato a pieni voti.

Lorella Cuccarini festeggia 40 anni di carriera

Essere finalmente insieme è stato un modo per ricordare i “vecchi tempi”, gli esordi di due carriere che benché diverse hanno molti punti in comune. Tra tutti il sopracitato Pippo Baudo, che per entrambe è stato come un “padre televisivo”, ma anche Antonio Ricci, autore dello storico TG satirico Striscia la Notizia del quale sia la Hunziker che la Cuccarini sono state conduttrici.

“Antonio Ricci mi diceva sempre: ‘Ma sai che tu e Lorella siete uguali, perché siete tutte e due precisette, volete sempre provare'”, ha ricordato Michelle con un certo orgoglio. Di certo essere paragonata a un’icona come Lorella Cuccarini non è cosa da poco. Non “una” showgirl, ma “la” showgirl per antonomasia che nel corso della sua lunga carriera è riuscita a rinnovarsi e riproporsi anche alle nuove generazioni che hanno imparato ad amarla (basti pensare al ruolo di Prof. ad Amici di Maria De Filippi).

Ballerina, cantante, attrice. Tanto teatro e altrettanta televisione. La Cuccarini nel 2025 festeggia ben 40 anni di carriera, come ha tenuto a ribadire al fianco di Michelle con un bell’annuncio a sorpresa: “Mi sono fatta un regalo, sto preparando le sigle più belle di questi 40 anni con nuovi arrangiamenti e voglio condividerle con le persone che stimo”. Poi la sorpresa per la padrona di casa: “Ce n’è una che è perfetta per te…”. Ed eccole esibirsi di nuovo sulle note di Tutto matto, sigla iniziale dello storico varietà di Rai 1 Fantastico 7.