Fonte: Getty Images Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è la grande protagonista della prima serata di mercoledì 6 marzo. Su Canale 5 è arriva la nuova edizione di Michelle Impossible & Friends. E Rai 1 trasmette il film Ricatto d’amore. Mentre su Rai 2 l’appuntamento è con Mare Fuori 4.

Dunque, la Hunziker è tornata su Canale 5 con il suo richiestissimo show, Michelle Impossible & Friends. È la terza edizione e la presentatrice svizzera ha accolto in uno studio tutto rinnovato grandi artisti italiani e internazionali per coinvolgerli in performance corali sempre più sfidanti. Tra le star che hanno brillato sul palco di Michelle, che ha potuto contare anche su sua figlia Aurora Ramazzotti, Andrea Bocelli, Gerry Scotti, Lorella Cuccarini, Claudio Santamaria e Francesca Michielin. Grande successo anche per la parodia di Terra Amara.

A proposito di fiction, su Rai 2 nuovo appuntamento con due nuovi episodi di Mare Fuori 4. Nel primo Cardiotrap riesce a far parlare Alina, mentre Carmine cerca di convincere Rosa a partire. Silvia viene interrogata dal magistrato, Dobermann si avvicina a Kubra e Consuelo teme per il figlio. A seguire, Massimo fa i conti con suo figlio ed Edoardo sembra aver trovato lavoro. Nel frattempo Pino cerca casa con Kubra ma la ragazza è molto attratta da Dobermann. Cardio convincerà Alina ad andare dallo psicologo.

Su Rai 3 torna Chi l’ha visto? che affronta ancora il caso di Liliana Resinovich: il fratello, il marito e la vicina di casa non riconoscono nella figura ripresa da un autobus la donna scomparsa. E poi la storia di Antonella Di Massa, la donna scomparsa da Ischia e ritrovata dagli inviati della trasmissione, undici giorni dopo, in un agrumeto. Mentre su Rete 4 Mario Giordano conduce Fuori dal Coro.

Prima serata, ascolti tv del 6 marzo: Michelle Hunziker vince ma non sfonda

Rai1 Ricatto d’Amore intrattiene 2.239.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5 la prima puntata della terza edizione di Michelle Impossible & Friends ha incollato davanti al video 2.254.000 spettatori con uno share del 15.8%. Su Rai2 Mare Fuori 4 ottiene 1.082.000 spettatori pari al 6.7% di share (primo episodio a 1.094.000 e il 5.8%, secondo episodio a 1.069.000 e l’8.1%). Su Italia1 Justice League è seguito da 1.039.000 spettatori con il 6%. Su Rai3. Chi l’ha Visto? segna 2.004.000 spettatori pari al 12.4%.

Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 722.000 spettatori (5.2%). Su La7 Inchieste da Fermo interessa a 763.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 542.000 spettatori con il 3.2%). Sul Nove Redemption – Identità Nascoste è seguito da 295.000 spettatori con l’1.7%.

Access Prime Time, dati del 6 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.735.000 spettatori (22.7%) e Affari Tuoi conquista 5.838.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia piace a 3.209.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2 TG2 Post segna 591.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine appassiona 1.530.000 spettatori con il 7.1%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raduna 1.356.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.746.000 spettatori (8%). Su Rete4 Prima di Domani è visto da 615.000 spettatori con il 2.9%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.745.000 spettatori (8%). Su Tv8 100% Italia ottiene 474.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raduna 702.000 spettatori (3.3%).

Il preserale, dati del 6 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.249.000 spettatori pari al 23.4% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.744.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Avanti il Primo! piace a 2.164.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro! è seguito da 3.525.000 spettatori (21.2%). Su Rai2 Castle raccoglie 479.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 634.000 spettatori (3.2%) nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa a 380.000 spettatori con il 2.6% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 630.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.366.000 spettatori (13%). A seguire Blob segna 1.024.000 spettatori pari al 5.1% e Caro Marziano è visto da 1.224.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 520.000 spettatori (2.6%). Su La7 Padre Brown raduna 208.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Ristoranti piace a 370.000 spettatori (2.1%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 468.000 spettatori (2.5%).