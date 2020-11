I siti di incontri online: quali scegliere

editato in: da

Se desideri conoscere persone nuove che possano condividere i tuoi stessi interessi e hobby, saprai sicuramente che Internet è ricco di chat e di siti di incontri. Oppure, se hai appena terminato una relazione sentimentale molto importante per te e desideri rimetterti in gioco sfruttando tutta la potenza delle nuove tecnologie che ci circondano, abbiamo qualche ottimo suggerimento: potresti registrarti sui più famosi siti per incontri esistenti. Ebbene sì, ce ne sono tantissimi e per tutti i gusti: con registrazione gratuita, senza utilizzo della propria email, sia per single che non. Con la fine di questo anno ed uno nuovo in procinto di iniziare, sono tantissime le possibilità di incontrare qualche persona interessante con la quale scambiare qualche piacevole chiacchiera.

Ovviamente, nel caso tu fossi una persona con qualche riserva o remore, come è giusto che sia, magari con poca dimestichezza delle nuove tecnologie, saprai che leggendo questo articolo avrai risposta ad ogni tuo dubbio. Se nonostante questo piccolo limite ti senti una persona pronta a lanciarsi in una nuova avventura, allora prosegui nella lettura. Dunque, prenditi qualche minuto per approfondire questo argomento davvero interessante e scopri le dinamiche grazie alle quali funzionano questi popolari siti di incontri. E poi chissà, potresti anche trovare la tua anima gemella!

App e siti di incontri: qualche dritta

Seguendo questa miniguida appositamente scritta per te, scoprirai quali sono i siti di incontri più sicuri ed utilizzati dalla maggior parte della popolazione del Web. Prima di parlare in maniera dettagliata delle più famose app di incontri e chat varie, però, ci teniamo a dare qualche dritta per approcciare al meglio questo mondo virtuale. Ti consigliamo, per prima cosa, di fornire i tuoi dati sensibili, quali indirizzo di casa, numero di telefono, luogo di lavoro: è un passo molto importante per potersi tutelare al meglio. È quindi consigliabile essere molto riservati su questo punto, quantomeno all’inizio di una conoscenza; più tardi, con il passare del tempo, potresti scegliere di aprirti di più con la persona che ti troverai davanti.

È chiaro, però, che ci devono essere le basi per una conoscenza seria e concreta. Altra cosa molto importante, è un utilizzo smisurato di buon senso: mai smettere di essere attenti e seguire sempre il proprio intuito, infatti, un po’ di cautela in più non fa mai male. Scruta con molta attenzione i profili delle persone presenti sui siti d’incontri e, nel caso trovassi qualcuno di interessante, cerca di assicurarti che si tratti di una persona attendibile e concreta. Inoltre, buona parte dei siti per incontri presenti nel Web permettono di utilizzare un account di posta elettronica gratuito: a tal proposito, è consigliabile non scegliere di utilizzare l’indirizzo di posta personale, ma crearne uno apposito.

Non appena si intraprende una conoscenza con qualcuno, si possono iniziare a cogliere i suoi tratti distintivi: è molto importante valutare bene tutte le caratteristiche, cercare di comprendere se ci sono comportamenti anomali o ambigui. Ricorda, un profilo reale è dotato di foto recenti e non, e dunque dai un’occhiata molto attenta per assicurarti che ci siano immagini attendibili. Infine, se scegli di incontrare la persona con la quale hai speso molto tempo chattando, ti consigliamo di farlo in un luogo pubblico, sempre con il tuo mezzo di trasporto e preoccupati di informare un amico/a circa i tuoi spostamenti. Detto questo, siamo pronti ad illustrarti le quattro migliori app e siti di incontri più amati.

Badoo

Badoo si classifica al primo posto tra i migliori siti di incontri presenti in Rete: è storico e si è sempre mantenuto al passo con l’evoluzione delle nuove tecnologie. È un sito per incontri molto valido, non troppo difficile da utilizzare e a breve vedremo come, Innanzitutto, collegati subito al sito o scarica la app, in modo da poterti registrare ed inserire tutti i tuoi dati. In particolare, ti saranno richiesti nome, data di nascita, città ed email: ti consigliamo di fornire informazioni piuttosto generali. In questo modo, potrai proseguire e creare il tuo account per entrare subito in contatto con tantissimi nuovi amici virtuali. Ovviamente, per chiarire le tue intenzioni e per rendere il profilo autentico, ti consigliamo di caricare qualche tua fotografia attuale e ben definita, ma niente i troppo particolare.

Una volta completata la registrazione, il sito inizierà a mostrarti vari profili presenti in Rete: potrai esprimere la tua preferenza mediante un tasto a forma di cuore; oppure una “X” ad indicare che la persona in questione non è di tuo gradimento. Detto ciò, è comunque possibile personalizzare la ricerca mediante alcuni filtri offerti dal servizio: puoi indicare se sei alla ricerca di un uomo o di una donna, età, distanza e molto altro. Badoo è un sito per incontri completamente gratuito e che permette di sfruttare alcuni “tools” in maniera limitata, a meno che non si sia acquistato lo strumento “Super Poteri”: il costo è di 0,99 centesimi fino a 69,99 euro se si decide di sottoscriverlo a vita.

Tinder

Ecco qui uno dei siti per incontri maggiormente preferito dai giovani: Tinder. Si tratta di una famosa app per incontri scaricabile da qualsiasi smartphone e dal facile utilizzo. Si tratta di un servizio per incontri molto giovane, nato nel 2012 ed utilizzato da una fetta di popolazione moderna. Nell’ultimo periodo ha raggiunto un grande successo e si basa su un principio molto semplice ed intuitivo: è sufficiente registrarsi per entrare in contatto con persone nuove ed iniziare a chattare. Come abbiamo detto, l’interfaccia di questa app per incontri totalmente gratuita, è di facile utilizzo: potrai votare in maniera positiva o negativa gli utenti presenti in Rete valutando le loro fotografie.

Cliccando il simbolo a forma di “X”, esprimerai il tuo non piacere nell’iniziare una conoscenza, scartando il profilo della persona in questione. Il simbolo di una stella azzurra, invece, vale come una sorta di apprezzamento nei confronti di una determinata persona, il cuore verde ha la stessa valenza, mentre un fulmine viola sta proprio ad indicare l’intenzione di voler mettere in evidenza il proprio profilo e ricevere più interazioni. Dunque, un’app per incontri gratuita che può essere utilizzata illimitatamente solo su abbonamento al modico prezzo di 8,39 euro al mese. Potrebbe essere ciò che fa per te? Scoprilo ora, scarica subito Tinder sul tuo cellulare!

Lovoo

Avrai sicuramente già sentito parlare anche di Lovoo: un sito di incontri per appuntamenti romantici. Dunque, parliamo proprio di dating! È molto simile a tanti altri siti dedicati agli incontri ed esiste l’omonima applicazione. L’interfaccia è molto semplice e facilmente utilizzabile: anche qui, dovrai registrarti inserendo alcuni dettagli personali in maniera del tutto gratuita. Puoi farlo tramite un indirizzo email da te scelto oppure con Facebok molto rapidamente. Come abbiamo detto, è un servizio senza troppe pretese, dove conoscere nuova gente è davvero molto facile: puoi cliccare sulla sezione “gioca” o “scopri”. Non dimenticarti, però, di inserire qualche tua fotografia in modo da poter rendere il profilo il più reale possibile e di verificare l’indirizzo email mediante l’apposito pulsante ricevuto via email.

Nella sezione “gioca”, potrai scoprire tutti gli utenti, e relative foto, iscritti al servizio ed esprimere il tuo apprezzamento, in caso positivo: il simbolo con il cuore esprime un pensiero positivo, mentre la “x” valutazione negativa. Poi, cliccando sulla foto profilo di un certo utente, potrai venire a conoscenza di tutti i dettagli relativi alla persona in questione, nonché tutte le altre immagini. Infine, ti segnaliamo la possibilità di chattare mediante apposito pulsante “chat” e contattare privatamente la persona che ti suscita interesse. Ovviamente, anche questa app per appuntamenti è gratuita, anche se alcuni strumenti possono essere utilizzati in maniera limitata: nel caso volessi usufruire in maniera totale del servizio, ti sarà sufficiente sottoscrivere l’abbonamento a Lovoo Vip. Facile, vero?

Meetic

Ed ecco qui l’ultima app per incontri di cui decidiamo di parlarti: Meetic. Sicuramente l’avrai già sentita nominare, essendo tra le più famose ed utilizzate e nasce per creare interazioni e combinare appuntamenti tra persone. Esiste anche in versione app ed è uno tra i migliori siti per incontri utilizzati dai single per trovare la propria anima gemella. A differenza di Badoo, Meetic è un vero e proprio sito di dating, ovvero appuntamenti: è molto ben organizzato e mostra perlopiù i profili d’interesse in base ai criteri espressi. Come buona parte degli altri servizi, nel tempo si è evoluto per andare di pari passo con le nuove tecnologie. Prima di tutto, registrati al sito gratuitamente indicando il tuo sesso, la data di nascita e specificando se sei alla ricerca di uomini o donne; anche qui, quindi, è richiesto di esprimere una preferenza, in modo da poter effettuare una prima scrematura.

Successivamente, inserisci il tuo nome utente, indirizzo email e scegli la password per creare un account. In seguito, dovrai rispondere ad una serie di domande ben precise, le quali hanno lo scopo di indicare le tue passioni ed i tuoi hobby e quelli della tua potenziale anima gemella. È bene rispondere al questionario in modo da delineare il profilo ed inserirlo in un contesto specifico, coerente con le proprie ricerche. Una volta confermata la registrazione, sarai pronto/a per iniziare la ricerca della tua anima gemella o, più semplicemente, conoscere nuove persone e stringere amicizia.