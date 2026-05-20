L’estrattore di frutta e verdura con il suo design ampio e una capienza extra è ideale per preparare succhi nutrienti in poco tempo e senza sforzo

Amazon L'estrattore di frutta e verdura è facile da usare

Le temperature si stanno alzando progressivamente e sentiamo sempre di più l’esigenza di dissetarci. Le bevande industriali sono una tentazione a cui spesso cediamo perché sono facili da reperire, ma ci lasciano comunque una sensazione di sete e insoddisfazione. Le bevande naturali sono la scelta per chi vuole un prodotto sano fatto solo di frutta e verdure senza l’aggiunta di nulla.

Starai di sicuro pensando che anche se sono la soluzione ideale, approvata perfino dagli esperti, preparare una bevanda del genere porta via fatica, senza contare il tempo per ripulire la cucina. A risolvere i tuoi dubbi c’è l’estrattore che con la sua spremitura di frutta e verdura a freddo permette di conservare le vitamine e i sapori intatti. Uno dei modelli più apprezzati in questo ambito è il brand Fretta che deriva dalla frase “Fresco Frutta”, diventata anche la filosofia del brand. Infatti gli estrattori del brand hanno come obiettivo quello di offrire l’esperienza del succo fresco direttamente a casa. Una caratteristica che ha reso questo estrattore di frutta e verdura uno dei più venduti online. Se vuoi abbracciare uno stile di vita più sano, c’è un altro vantaggio per te, l’apparecchio solo per poche ore è in offerta con uno sconto tutto da sfruttare e che ti farà risparmiare fino al 44%. In questo modo avrai un apparecchio efficiente a quasi la metà.

Offerta Fretta Estrattore frutta e verdura L’apparecchio ha un’estrazione lenta per salvaguardare tutti i nutrienti

Succhi e frullati per tutta la famiglia

Mangiare bene è uno stile di vita che spesso coinvolge tutta la famiglia e anche gli apparecchi in casa devono essere all’altezza come ormai possiamo vedere con le friggitrici ad aria. Anche l’estrattore di Fretta non si fa trovare impreparato perché ha una capienza che arriva fino a un litro. Se a questo aggiungi che ha un’apertura ampia inserire pezzi di frutta o verdura interi, persino quelli più coriacei e fibrosi, è semplicissimo e riduce notevolmente i tempi di preparazione.

Con l’estrattore potrai bere bevande ricche di nutrienti

Il vantaggio di avere l’estrattore Fretta sta anche nella capacità di realizzare bevande nutrienti adatte anche ai più piccoli. Questo perché la presenza della coclea a spirale potenziata e la tripla filtrazione separa il succo dalla polpa lentamente conservando intatti tutti i nutrienti. A questa funzione va aggiunta quella della tripla filtrazione che riduce al minimo l’ossidazione degli alimenti che avranno un sapore delizioso.

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L’estrattore sicuro e facile da usare

Realizzato in materiale Tritan privo di BPA è un apparecchio totalmente sicuro perché se si verifica un blocco durante l’utilizzo grazie alla funzione inversa basta premere un pulsante per rimuovere il blocco e l’apparecchio tornerà a funzionare come prima senza dover buttare il contenuto. Inoltre l’estrattore è dotato anche di un blocco di sicurezza da surriscaldamento e sovraccarico che lo rende estremamente sicuro.

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Bevande fresche e pulizia in pochi minuti

Quando si pensa a un estrattore, molti temono di trovarsi davanti ad apparecchi difficili da pulire. Quello di Fretta invece è stato progettato proprio per superare questo problema. Grazie al suo design ampio e alla presenza di due rubinetti, uno per il succo antigoccia e l’altro per la polpa, non avrai residui all’interno. Infine il boccale monoblocco che può essere lavato sia a mano che in lavatrice rende la pulizia molto più veloce così da preparare succhi per tutti i gusti e la famiglia in poco tempo.

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