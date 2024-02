Fonte: IPA Lorella Cuccarini

Il Festival di Sanremo è ai blocchi di partenza. Da domani, infatti, il pubblico televisivo di Rai Uno sarà intrattenuto dalla kermesse canora musicale, più amata dagli italiani. Al timone della manifestazione musicale, nuovamente Amadeus, che per la sua ultima conduzione del Festival di Sanremo, ha scelto di attorniarsi soltanto di amici.

Come co-conduttore della manifestazione musicale, infatti, il conduttore televisivo ha scelto Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione della kermesse musicale. Accanto a lui, anche tre donne d’eccezione, Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino. Nel giorno della finale del Festival di Sanremo, invece, sarà presente sul palco dello show musicale anche Rosario Fiorello.

Lorella Cuccarini, le sue esperienze a Sanremo

Lorella Cuccarini sarà nuovamente una protagonista del Festival di Sanremo. La conduttrice televisiva, infatti, è stata scelta da Amadeus, per affiancarlo nel palco più importante d’Italia. In una recente intervista, rilasciata a Fanpage, la presentatrice tv ha raccontato il rapporto che la lega al direttore artistico: “Conosco Amadeus da trent’anni. Due esperienze ci hanno legato più di altre: la co-conduzione di Buona Domenica nel ‘95, ma soprattutto, la prima stagione di Grease al teatro Nuovo nel ‘97, in cui interpretava il Dj narratore dello spettacolo e il ruolo di Vince Fontaine. Poi ci siamo incontrati solo come rispettivi ospiti, ma l’amicizia, la stima e l’affetto non sono mai venuti meno”.

Ma Lorella Cuccarini ha svelato anche le sensazioni che provava al suo debutto al Festival di Sanremo, nel lontano 1993, con Pippo Baudo: “L’ansia di prestazione e la sensazione di non essere all’altezza della situazione. Pippo, anche il quel frangente, fu un ottimo maestro e un motivatore pazzesco”.

In seguito, invece, la conduttrice televisiva ha partecipato alla kermesse musicale come cantante nel 1995 e nel 2010 come ospite. Invece, adesso, che sarà nuovamente conduttrice, Lorella Cuccarini sarà accompagnata in quest’avventura dal fratello e dalla figlia Chiara Testi: “Due figure sono immancabili: mio fratello Roberto e mia figlia Chiara, che si occupa di tutta l’attività social”.

Lorella Cuccarini, i suoi impegni televisivi

Lorella Cuccarini sarà protagonista del prossimo Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice. La più amata dagli italiani, quindi, sarà, per un periodo, una protagonista della Rai, lasciando momentaneamente Mediaset, dove ricopre il ruolo d’insegnante di Amici. Lorella Cuccarini ha svelato cosa ne pensa Maria De Filippi di questo suo impegno in un’altra rete: “Maria fa il tifo per me e mi ha detto che andrà benissimo. I ragazzi sono gasatissimi”.

Malgrado adesso sia un volto Mediaset, la conduttrice televisiva ha raccontato che non si sente, però, un ospite in Rai: “La Rai è stata l’azienda che mi ha dato la grande occasione iniziale. A periodi alterni ci sono ritornata con programmi che mi hanno dato molta soddisfazione. Non potrei mai sentirmi un’ospite in un luogo dove conosco tutti e dove c’è un forte vissuto”.

Lorella Cuccarini ha svelato anche le motivazioni che l’hanno spinta a rifiutare un’offerta lavorativa nella rete pubblica italiana: “Veramente il motivo principale per cui ho rifiutato l’offerta è perché sto benissimo dove sono. Ad Amici ho trovato un gruppo accogliente. Mi piace lavorare con i giovani. Sento di essere un valore aggiunto, anche se con un ruolo non da protagonista. L’anno prossimo festeggerò i 40 anni di professione: quando si resiste così tanto nel tempo – tra alti e bassi – quello che conta e che vince è sempre e solo il lavoro”.