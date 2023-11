Fonte: IPA Lorella Cuccarini compie 58 anni: carriera, gioie e dolori in foto

Sanremo 2024 prende sempre più forma e Amadeus, direttore artistico delle acclamate ultime edizioni, è riuscito ancora una volta a stupire il pubblico con il suo nuovo annuncio. Mercoledì 29 novembre, durante il TG1, ha rivelato i nomi dei conduttori che lo affiancheranno il prossimo febbraio con un nome a sorpresa: Lorella Cuccarini torna all’Ariston dopo quasi 30 anni. E la conduttrice, presa “in prestito” da Amici di Maria De Filippi, con grande entusiasmo ha svelato un retroscena sulla telefonata di Amadeus.

Lorella Cuccarini, la telefonata di Amadeus per Sanremo 2024

“A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti“, ha scritto su Instagram una Lorella Cuccarini al settimo cielo. La conduttrice nonché Prof. di Amici non è riuscita a trattenere l’entusiasmo dopo l’annuncio di Amadeus che nella serata del 29 novembre ha rivelato al TG1 i nomi dei conduttori che lo affiancheranno nella prossima edizione di Sanremo. Tra questi figura proprio la Cuccarini, per la quale il palco dell’Ariston ha rappresentato tanto.

“Dieci giorni fa, la telefonata di Amadeus – ha proseguito nel post su Instagram, a corredo di due scatti in compagnia degli altri conduttori Teresa Mannino, Giorgia e Fiorello -: ‘Hai voglia di fare una serata del Festival con me?’. Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che questa avventura lo sarà di più. Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama! Ti voglio bene”.

Il primo Sanremo di Lorella Cuccarini con Pippo Baudo

Un grande ritorno su uno dei palcoscenici più celebri d’Italia, che ha rappresentato una tappa importante nella carriera di Lorella Cuccarini. Era giovanissima quando lo calcò per la prima volta nell’edizione del Festival del 1993, al fianco di Pippo Baudo, vera icona della televisione italiana nonché l’uomo grazie al quale la sua carriera prese il via. In un’intervista al Corriere della Sera la Cuccarini ha spiegato che la notò a “una convention di gelati”: “C’era Pippo Baudo, mi vide e mi fece chiamare dal suo agente. Io mi dicevo: non può capitare a me, dov’è la fregatura? Nel dubbio, mi feci accompagnare da mamma”. Il resto è storia.

Fonte: IPA

Per Lorella l’edizione del 1993 non è stata l’unica a vederla tra i protagonisti di Sanremo. Nel 1995 tornò sul palco dell’Ariston nelle vesti di cantante con il brano Un altro amore no scritto, tra gli altri, dal marito Silvio Testi con cui ha festeggiato quest’anno 32 anni di matrimonio. Nel 2023, invece, abbiamo potuto ammirare una meravigliosa Lorella intenta a esibirsi al fianco di Olly nella serata delle cover con il suo brano cult La notte vola.

I co-conduttori di Sanremo 2024 annunciati da Amadeus

Amadeus anche quest’anno non ha deluso le aspettative. Ormai Sanremo è diventato un evento capace di catalizzare l’attenzione degli habitué ma anche di un pubblico molto giovane, certamente entusiasta di vedere sul palco della quarta serata – quella delle cover – l’amata Prof. di Amici di Maria De Filippi.

Ad aprire il Festival sarà Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione con il brano Due vite, pronto ad affiancare Amadeus durante la prima serata di martedì 6 febbraio. A seguire il conduttore e direttore artistico avrà al suo fianco altri due nomi amatissimi dal pubblico a cominciare dalla cantautrice Giorgia nella seconda puntata, per finire con l’attrice e comica palermitana Teresa Mannino nella terza puntata. Siciliana come Amadeus ma anche come il co-conduttore a sorpresa della finalissima, Fiorello, che ha commentato l’annuncio del collega e amico con la sua solita ironia: “Non lo sapevo! Io ora chiamo Landini e faccio organizzare uno sciopero, vado fuori all’Ariston con i cartelli”.