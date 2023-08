Bionda, bellissima, di talento., per citare il celebre slogan che l'ha accompagnata per tanti anni.il 10 agosto 2023 e resta una delle icone indiscusse del piccolo schermo. Una lunga carriera alle spalle che sembrava scritta nel destino per lei che, a soli 9 anni, già ballava tra le file di Enzo Paolo Turchi. Il debutto in TV è avvenuto nel 1978 in Ma che sera con la mitica Raffaella Carrà e da quel momento non si è più fermata.