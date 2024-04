Fonte: ANSA Lorella Cuccarini a La Volta Buona sulla morte della madre: “Soli tre giorni, non ero pronta”

Lorella Cuccarini si è raccontata nello studio de La Volta Buona. Un salto nel passato, rivivendo momenti vari della sua carriera. Non sono mancati riferimenti a dei momenti delicati e sofferti, uniti ai tanti successi in televisione e le gioie del privato.

Lorella Cuccarini, la morte della madre

I primi anni Duemila l’hanno di certo messa alla prova, e non poco. Un momento particolare sotto più aspetti. Sul fronte televisivo, infatti, si è ritrovata a gestire uno stop televisivo. Le cose stavano cambiando e, di fatto, il piccolo schermo sembrava ricercare un cambio generazionale.

Per Lorella Cuccarini è tutto chiaramente cambiato da allora. Ha infatti trovato altri sbocchi professionali, tra teatro e radio, per poi tornare in televisione e dimostrare d’essere ancora amatissima. Non è stato facile mettere a tacere tanti pensieri negativi, soprattutto perché sul fronte privato è stata chiamata a fronteggiare numerose sfide gravose.

È stata operata di tiroide al tempo, dopo aver gestito la pressione legata al dubbio che potesse trattarsi di un problema di diversa natura, e ben più grave. Nulla in confronto alla sconcertante morte di sua madre. Si chiamava Maria Persili e le ha detto addio a soli 65 anni.

Una morte giunta in maniera del tutto inaspettata, il che l’ha posta dinanzi al dubbio di non riuscire ad andare avanti: “Mamma era un elemento fondamentale. Il fatto che tutto sia accaduto così all’improvviso, non mi ha dato il tempo di ragionare o prepararmi. Aveva soltanto 65 anni e se ne è andata nell’arco di tre giorni”.

Il suo periodo nero, dunque, per il quale non accusa nessuno. Non ha voluto puntare il dito contro uno o l’altro personaggio, in relazione al suo stop televisivo. Ha spiegato d’aver trovato al forza di proseguire grazie alla sua famiglia: “Tornavo a casa dai gemelli, che avevano tanto bisogno di me. Come tutte le mamme sanno, ho messo da parte i miei pensieri, così da rispondere alle esigenze di chi aveva più bisogno”.

Angelina Mango

Ci tiene però a sottolineare, confessandosi a Caterina Balivo, come di fatto non sia mai stata del tutto ferma. Ha fatto molto teatro, ricorda, ottenendo soddisfazioni enormi, anche se meno visibili per il grande pubblico. Per questo le è difficile ricordare un momento specifico che le ha fatto dire d’essere tornata.

Di certo Amici le ha dato la chance di rapportarsi nuovamente a un pubblico di giovani, che magari non l’ha mai vista all’apice ma l’apprezza per ciò che offre oggi. Scelta come prof da Maria De Filippi, si è commossa enormemente per la vittoria di Angelina Mango al Festival di Sanremo. Nel rivedere le immagini in studio a La volta buona, quasi non trattiene le lacrime e gli occhi le diventano un po’ lucidi.

È diventata un po’ come una figlia, anche se ci tiene a dire come tutti i suoi ragazzi in quella scuola lo sono. Si crea un rapporto speciale, al punto che i suoi figli si sono dimostrati un po’ gelosi: “Mi dicono che trascorro più tempo lì che con loro”.