Lorella Cuccarini, il bikini rosso è un must (e lei è bellissima)

Fonte: IPA Lorella Cuccarini, 10 look che hanno fatto la storia (vi ricordate l’abito-chitarra?)

“Date un voto alla mia ‘acquaticità da 1 a 10 nei commenti”. Lorella Cuccarini sfida i suoi follower, e noi non resistiamo al fascino del suo bikini rosso, perfetto da sfoggiare per l’estate e per il mese di agosto. Settembre è dietro l’angolo, ma le vacanze – per fortuna – non sono ancora finite, e per le vip e le star è tempo di condividere foto delle vacanze, in attesa di ricominciare la stagione televisiva. Non fa eccezione la Cuccarini, prossima ai 58 anni (li compie il 10 agosto), ma sempre bellissima.

Lorella Cuccarini in bikini rosso su Instagram

Dopo il bikini blu mozzafiato, per Lorella Cuccarini è il momento di sfoggiare un modello rosso, molto classico, ma non per questo meno fashion. “Io e la mia acquaticità”, ha scritto su Instagram a corredo del video, una ripresa della figlia, Chiara Capitta, che si occupa spesso dei social della mamma, essendone esperta. E in molti nei commenti hanno apprezzato proprio il video, meraviglioso nel complesso, a metà tra mare e cielo.

Per la Prof. di Amici, che potrebbe condurre persino Temptation Island Winter (almeno secondo le indiscrezioni), è tempo di relax, ovviamente insieme ai propri affetti più cari. Nelle sue stories su Instagram, ha posto una domanda ai fan, che si sono subito riversati nei commenti per “votare” l’acquaticità della Cuccarini. Oltre alla sua bellezza davvero senza tempo, frutto di un allenamento costante.

La reazione dei fan su Instagram

“Una sirena”, ha scritto un fan. “Ciao Lorella, sei bellissima, bel video”. C’è anche chi ha dato un 10 e lode sulla fiducia. “Splendida te, Lorella, e splendido mare. Complimenti a Chiara per la foto”. Una vera e propria sirenetta, sempre meravigliosa, e i commenti positivi dei fan non sono affatto mancati. “Perfetta, unica e inimitabile. Che gambe”.

E noi che voto diamo alla sua acquaticità? Ovviamente ci accodiamo ai 10 e lode: la Cuccarini non delude mai, in nessun caso. Sempre autentica, genuina, in grado di catturare l’attenzione di tutti: non è un caso, alla fine, se si sta pensando proprio a lei per la conduzione di Temptation Island Winter. La sua presenza sarebbe certezza di successo.

I segreti di bellezza di Lorella Cuccarini

Come nel caso del bikini blu, l’occhio dietro le riprese è della figlia Chiara Capitta, in grado di catturare alla perfezione la bellezza senza tempo della mamma. La Cuccarini non ha mai negato di essere molto dedita all’allenamento, tanto da alternare lezioni di metabolico e di calisthenics. Due dei suoi (grandi) segreti di bellezza per essere così in forma a quasi 58 anni, come ha svelato lei stessa.

“Combatto con una me dentro, che ha 30 anni, e ha ancora voglia di spaccare il mondo”, ha rivelato nel corso di un’intervista. “E una me fuori, che ne ha 57, ed è un po’ più assennata. Il problema sono i recuperi: recuperare a questa età è un po’ più complicato”. Il segreto, però, è e rimane la costanza: di allenarsi, di non rinunciare, di impegnarsi. E anche la felicità: perché ogni nuova stagione della nostra vita può stupirci. E in positivo. Come, del resto, Lorella Cuccarini dixit.