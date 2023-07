“Temptation Island Winter”, ci sarà Bisciglia? L’indiscrezione sulla conduzione

Il “viaggio nei sentimenti” raddoppia: è una certezza, dal momento in cui l’ha annunciato Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Temptation Island Winter è probabilmente destinato a essere il programma più atteso della stagione televisiva 2023/2024. Alla conduzione, però, potrebbe non tornare Filippo Bisciglia, che rimarrebbe saldo al timone dell’edizione estiva. C’è un nome che i vertici avrebbero preso in considerazione. Un nome che ci lascia più che soddisfatte.

“Temptation Island Winter”, l’indiscrezione sulla conduzione

Temptation Island Winter è una delle grandi sorprese dei palinsesti Mediaset. Una versione invernale del viaggio dei sentimenti che, per eccellenza, si tiene in estate. Dopo un periodo di stop – che ha giovato decisamente al programma – ecco che ci sono le prime indiscrezioni sui nomi destinati alla conduzione. No, non c’è quello di Filippo Bisciglia, a dir poco amatissimo dal pubblico e che, in effetti, sembra proprio tagliato per Temptation Island, in qualsiasi “salsa”.

A lanciare l’indiscrezione sulla conduzione di Temptation Island Winter è stato Ivan Rota per Dagospia. “Ora avremo Temptation Island Winter: in pole position per la conduzione, Lorella Cuccarini”. Non sorprende la valutazione dei vertici Mediaset: la Cuccarini sarebbe una figura chiave per lanciare un programma leggero, frizzante, che sa come farsi amare dal pubblico. E perdonare, perché il trash di certo non manca, con buona pace delle scelte di Pier Silvio Berlusconi.

Perché Lorella Cuccarini sarebbe perfetta per Temptation Island Winter

La messa in onda di Temptation Island Winter dovrebbe tenersi tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024. Non c’è ancora una data ufficiale, e le indiscrezioni sono davvero pochissime. Tuttavia, la scelta di puntare su Lorella Cuccarini è a dir poco azzeccata. “Non so se saranno sulla neve, è ancora tutto da decidere”, ha commentato in modo ironico l’Ad di Mediaset.

Sappiamo, del resto, che la Cuccarini ha rifiutato la conduzione di un programma in Rai. Per lei, dunque, potrebbe esserci posto alla conduzione del programma più atteso dell’inverno. La Cuccarini sarebbe adatta a sostituire Bisciglia almeno per la versione “winter”? Assolutamente. Autentica e genuina, sempre pronta all’ascolto, ha già mostrato tutto il suo talento ad Amici, nel ruolo di Prof, in grado di mettere a proprio agio gli studenti, rispettando le loro scelte e consigliandoli al momento giusto. Se l’indiscrezione si rivelasse vera, in molti sarebbero d’accordo. Si sentirebbe la mancanza di Bisciglia? Sì, per forza di cose: è ormai il volto-simbolo del programma.

Le prime anticipazioni su Temptation Island Winter

Al momento è tutto molto “fumoso”. Gli autori, infatti, non sono ancora “lanciati” sulla preparazione della versione invernale. E come potrebbero, del resto? Temptation Island è ancora in corso. Ad avere anticipato qualcosa, in realtà, è stata Raffaella Mennoia, il braccio destro di Maria De Filippi.

“È una bella proposta, ma ho ancora troppo caldo per pensare di mettere maglione e cappotto e ricominciare tutto daccapo. Però l’idea di andare al fresco in montagna in questo momento non sarebbe male”. Dai resort in Sardegna, dunque, andremo ai resort luxury in montagna? Con ogni probabilità, sì. E noi non vediamo proprio l’ora.