“Temptation Island Winter”, no a Bisciglia: una donna al suo posto. I nomi

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Temptation Island tornerà in televisione nei mesi più freddi con una versione “winter”. Dopo il grande successo ottenuto con l’ultima edizione, che ha appassionato quasi cinque milioni di telespettatori, Mediaset è decisa a puntare ancora sul reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Al momento non c’è una data precisa di partenza – si parla di dicembre – ma quel che è certo è che al timone del programma non ci sarà Filippo Bisciglia, nonostante l’alto gradimento del pubblico. La produzione starebbe valutando una conduzione al femminile, come già accaduto con Temptation Island Vip, che è stato presentato prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi.

Chi condurrà la versione invernale di “Temptation Island”

Stando a quanto riporta il settimanale Di Più, sarebbero cinque le conduttrici donna in lizza per la conduzione di Temptation Island Winter. In pole position ci sarebbe Lorella Cuccarini, che di recente ha ammesso di aver rifiutato una trasmissione Rai pur di restare su Canale 5. Qui è già stata confermata come Professoresa della prossima edizione di Amici di Maria De Filippi e non è escluso che possa prendere proprio le redini dell'”isola delle tentazioni”. Per la Cuccarini sarebbe un ritorno nelle vesti di conduttrice dopo la tormentata esperienza a La vita in diretta (esclusione fatta per la breve apparizione dello scorso anno a Striscia la notizia).

Un altro nome al vaglio sarebbe quello di Silvia Toffanin, che già in passato era ad un passo da Temptation Island Vip. La compagna di Pier Silvio Berlusconi aveva però rifiutato all’epoca (insieme ad Amici Celebrities finito poi nelle mani dell’amica Michelle Hunziker): questa volta cambierà idea? Tra le papabili conduttrici per la conduzione di Temptation Island Winter pure Ilary Blasi, rimasta senza uno show tutto suo dopo che l’azienda ha deciso di sospendere momentaneamente L’Isola dei Famosi. Il reality show, infatti, non tornerà in onda nella prossima primavera: l’ultima edizione vinta da Marco Mazzoli non è piaciuta particolarmente ai piani alti dell’azienda di Cologno Monzese, più che mai determinata a fare a meno del trash che per un lungo periodo ha segnato la linea editoriale.

In alternativa a Cuccarini, Toffanin e Blasi si starebbe valutando pure l’ipotesi di Maria De Filippi. Quest’ultima potrebbe avere così un ruolo di primo piano oltre ovviamente a quello della produzione. Da capire come incastrare gli altri impegni sul piccolo schermo: la 61enne è già alle prese con le registrazioni di Uomini e Donne, C’è posta per te, Amici e Tu si que vales. Ci sarà spazio anche per Temptation Island Winter? Altra idea sul tavolo è quella di lasciare la conduzione a Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione che ben conosce le dinamiche del gioco.

Quando va in onda “Temptation Island Winter” e cast

Per ora non c’è una data certa d’inizio di Temptation Island Winter anche se le ultime indiscrezioni assicurano che non partirà prima del prossimo dicembre. Per quanto riguarda il cast, i partecipanti dovrebbero essere ancora una volta sconosciuti al grande pubblico. Non è escluso però l’inserimento di qualche coppia famosa per fornire un elemento novità.