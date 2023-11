Niente da fare per l'edizione invernale di "Temptation Island" con Filippo Bisciglia, destinata a slittare per diverse motivazioni

Dopo un annuncio in pompa magna e la conferma della conduzione di Filippo Bisciglia, è arrivata una vera e propria doccia gelata per i fan di Temptation Island, che con Temptation Winter speravano di ritrovare le dinamiche del reality dei sentimenti sulla neve. La presentazione del programma nei palinsesti, confermata da Pier Silvio Berlusconi, è ora destinata a saltare, e per una serie di motivi.

Temptation Winter, perché è stato cancellato

I piani erano ben diversi, inizialmente. La previsione, infatti, dava la presenza di Temptation Winter a gennaio del 2024, dopo la fine del Grande Fratello (che è stato allungato fino a marzo) e prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi, che è stata confermata, secondo voci di corridoio raccolte da Fanpage. L’edizione invernale di Temptation Island è slittata a settembre 2024. E sono tanti, in realtà, le motivazioni per cui si è reso necessario lo slittamento.

La versione invernale del reality dei sentimenti è stata fermata da alcune questioni organizzative e logistiche, riporta TvBlog. In primis la difficoltà a trovare un luogo per le riprese. Hanno valutato una meta esotica, come le Maldive (troppo lontane), l’Egitto e il Marocco, che però sono state subito escluse per ovvie ragioni di sicurezza. Non solo: le Maldive, in effetti, avrebbero potuto rappresentare la scelta migliore.

Ma la lontananza è un dato oggettivo, e le riprese, previste tra dicembre e gennaio, sarebbero state molto rallentate dagli impegni della Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi, che in quei mesi è assolutamente dedita all’organizzazione e alle riprese di ben tre programmi, ovvero Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Amici.

Di certo, nessuno si sarebbe mai aspettato nell’elenco delle ipotesi delle mete esotiche: tutti immaginavano tentatori e tentatrici in tuta da sci e in mezzo alla neve. La notizia lascia delusi i fan del reality dei sentimenti, che tra l’altro hanno accolto positivamente la conduzione di Bisciglia, confermata su Instagram. “È un onore per me scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale. È davvero gratificante, voglio ringraziare Mediaset, la Fascino, Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto”. Naturalmente, ci sarà comunque modo di rivedere Bisciglia alla conduzione, solo non nel palinsesto invernale.

Il prolungamento del Grande Fratello e tutte le novità di Mediaset

La programmazione del Grande Fratello, a questo punto, è nettamente cambiata. Sì, sono previste delle piccole variazioni nel palinsesto di Canale5, dal momento in cui arriveranno nuovi programmi. Invece di andare in onda il giovedì, la puntata ci sarà al mercoledì, e da fine novembre il reality verrà trasmesso una volta a settimana. Quella del 9 novembre è stata l’ultima puntata al giovedì sera.

Novembre 2023 è un mese di ricco di novità in casa Mediaset, poiché dal 16 novembre inizia Io Canto Generation e, infine, dal 24 novembre si può vedere la nuova e ultima edizione di Ciao Darwin, almeno secondo le parole di Paolo Bonolis. Buone notizie anche per l’Isola dei Famosi, che dovrebbe tornare in televisione dopo la fine del GF: in dubbio, però, la condizione di Ilary Blasi, almeno per il momento. Ma non è detta l’ultima parola.