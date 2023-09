“Temptation Island Winter”, ufficiale: Maria De Filippi ha scelto il nuovo conduttore

Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Temptation Island Winter si farà. Dopo gli ottimi ascolti raggiunti con l’ultima versione estiva – tornata in televisione dopo un anno di pausa – Mediaset, in accordo con la produttrice del format Maria De Filippi, ha deciso di lavorare ad una edizione invernale. Al momento non c’è una data precisa di partenza – si parla di dicembre ma potrebbe slittare anche a gennaio – ma quel che è certo è che al timone del programma ci sarà di nuovo Filippo Bisciglia, complice l’alto gradimento del pubblico.

Secondo i gossip la produzione avrebbe vagliato una conduzione al femminile, come già accaduto con Temptation Island Vip, che è stato presentato prima da Simona Ventura e poi da Alessia Marcuzzi. Sono stati avanzati i nomi di: Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Raffaella Mennoia (già autrice dello show). Si è parlato addirittura di una conduzione della stessa Maria De Filippi. Ma alla fine ha vinto l’usato sicuro ed è stato lo stesso Bisciglia a dare l’annuncio sui social network in un video in cui appare più entusiasta che mai.

“Temptation Island Winter”: Filippo Bisciglia conduttore ufficiale

“Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora la notizia che sto per darvi è stata letta, scritta, smentita” – ha premesso Filippo Bisciglia nel video condiviso sul suo account Instagram – “Insomma, oggi finalmente posso ufficializzare, e sono felicissimo di farlo, che alla conduzione di Temptation Island Winter edition, oppure Temptation Island Winter (non sappiamo ancora come si chiamerà il programma ma lo scopriremo a breve!), ci sarò io“.

Filippo Bisciglia ha così aggiunto: “Questo per me è un onore. Scendere in campo durante il palinsesto invernale per me è davvero gratificante. Quindi voglio ringraziare Mediaset, la Fascino, Maria per la conferma del sottoscritto“. In merito a location, pinnettu e falò ha precisato: “Che dirvi? Sicuramente anche voi vi starete domandando: ma come sarà? Dove? In che modo? Ma il pinnetu? Ma il falò? Ragazzi, sono tutte cose che scopriremo avanti. Intanto io immagino. Ci vediamo presto!”.

Per Filippo Bisciglia un passo importante nella sua carriera: negli ultimi anni ha cercato di dedicarsi solo a progetti davvero interessanti per il suo percorso artistico, evitando magari i reality show che sono però stati il suo trampolino di lancio (si è fatto conoscere grazie alla partecipazione al Grande Fratello nel 2006).

“Voglio continuare in questo ambito. Vengo da un periodo d’oro dove, grazie alle tante serate fatte negli anni, sono riuscito a mettere qualcosa da parte e questo mi ha consentito di poter scegliere di stare fermo, aspettando l’occasione giusta. Comunque non sono uno che, pur di essere in televisione, accetterebbe qualsiasi cosa”, ha specificato una volta il fidanzato di Pamela Camassa.

Quando va in onda “Temptation Island Winter” e cast

Come rivelato pure dal conduttore ufficiale Filippo Bisciglia, non c’è una data certa d’inizio di Temptation Island Winter anche se le ultime indiscrezioni assicurano che non partirà prima del prossimo dicembre. Per quanto riguarda il cast, i partecipanti dovrebbero essere ancora una volta sconosciuti al grande pubblico. Non è escluso però l’inserimento di qualche coppia famosa per fornire un elemento di novità.